Министр спорта России Михаил Дегтярев недавно сделал скандальное заявление по поводу украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который на тренировках к Олимпиаде-2026 появился в шлеме, что символизирует память о погибших от рук российской армии соотечественниках. В своем интервью на пропагандистском портале Чемпионат.com Дегтярев возмущенно отреагировал на этот жест.

Фото: из открытых источников

"Что касается погибших спортсменов, о которых упоминают в Украине. Мы также провели подсчеты. Эти цифры есть, и я готов их озвучить. Во время этого конфликта в результате бомбардировок украинскими силами погибли или были ранены более 250 профессиональных спортсменов из России. И что? Будем ли соревноваться в том, сколько спортсменов погибло, сколько спортсменов погибло? Палестине? Конфликты продолжаются, люди гибнут. Не стоит спекулировать на этом", – цинично заявил Дегтярев.

Власти России, в частности через пропагандистов, неоднократно обвиняли Гераскевича в провокации, которую он, по их словам, якобы согласовал с украинским президентом Владимиром Зеленским. Этот нарратив был использован для попытки дискредитировать спортсмена и его мирный жест, направленный на память жертв войны.

