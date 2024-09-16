logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не спасет даже мандат: кому из нардепов грозит до 15 лет за решеткой
commentss НОВОСТИ Все новости

Не спасет даже мандат: кому из нардепов грозит до 15 лет за решеткой

Александр Дубинский предстанет перед судом

сегодня, 13:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Подошло к концу расследование дела нардепа Александра Дубинского и четырех его подельников. Как передает портал "Комментарии", в Офисе генпрокурора сообщают, что их обвиняют в госизмене и создании преступной группировки.

Не спасет даже мандат: кому из нардепов грозит до 15 лет за решеткой

Дубинский предстанет перед судом. Фото из открытых источников

Следствие выяснило, что группировка была сформирована двумя российскими военными из Генштаба РФ. Помимо действующего нардепа Дубинского в нее вошли бывший парламентарий и экс-прокурор, имена которых не называются. Им была поставлена четкая задача – всеми способами расшатывать украинское общество и дискредитировать страну на международной арене.

Следователи имеют доказательства того, что Александр Дубинский распространял российские пропагандистские нарративы, в частности, о высшем политическом руководстве Украины. За подрывную деятельность он получал солидное финансовое вознаграждение от Москвы – финансирование сети достигало более $10 млн.

По данным правоохранителей, в 2019 году нардеп Дубинский и его бывший коллега организовали совместную пресс-конференцию. На ней они распространяли информацию о якобы "международной коррупции должностных лиц США". А в июне 2020 года уже бывший нардеп и экс-прокурор провели конференцию, на которой обосновывали фейки в пользу Кремля.

В преддверии полномасштабного вторжения России бывший нардеп и прокурор выехали из Украины и скрываются от правосудия. А Дубинскому сбежать не удалось – 13 ноября 2023 года ему сообщили о подозрении, а уже 14 взяли под стражу.

Спустя месяц адвокаты нардепа заявили, что его дважды избили камере СИЗО и попросили перевести Дубинского. 

Читайте также на портале "Комментарии" — появилась новая информация о возможном избиении Дубинского в СИЗО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости