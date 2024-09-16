Не спасет даже мандат: кому из нардепов грозит до 15 лет за решеткой

Подошло к концу расследование дела нардепа Александра Дубинского и четырех его подельников. Как передает портал "Комментарии", в Офисе генпрокурора сообщают, что их обвиняют в госизмене и создании преступной группировки.

Дубинский предстанет перед судом. Фото из открытых источников

Следствие выяснило, что группировка была сформирована двумя российскими военными из Генштаба РФ. Помимо действующего нардепа Дубинского в нее вошли бывший парламентарий и экс-прокурор, имена которых не называются. Им была поставлена четкая задача – всеми способами расшатывать украинское общество и дискредитировать страну на международной арене.

Следователи имеют доказательства того, что Александр Дубинский распространял российские пропагандистские нарративы, в частности, о высшем политическом руководстве Украины. За подрывную деятельность он получал солидное финансовое вознаграждение от Москвы – финансирование сети достигало более $10 млн.

По данным правоохранителей, в 2019 году нардеп Дубинский и его бывший коллега организовали совместную пресс-конференцию. На ней они распространяли информацию о якобы "международной коррупции должностных лиц США". А в июне 2020 года уже бывший нардеп и экс-прокурор провели конференцию, на которой обосновывали фейки в пользу Кремля.

В преддверии полномасштабного вторжения России бывший нардеп и прокурор выехали из Украины и скрываются от правосудия. А Дубинскому сбежать не удалось – 13 ноября 2023 года ему сообщили о подозрении, а уже 14 взяли под стражу.

Спустя месяц адвокаты нардепа заявили, что его дважды избили камере СИЗО и попросили перевести Дубинского.

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