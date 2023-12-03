Появилась новая информация о возможном избиении Дубинского в СИЗО

Находящийся в СИЗО народный депутат Александр Дубинский из-за подозрения в государственной измене заявил, что ему нанесли телесные повреждения в следственном изоляторе. Полиция Киева проверила слова Дубинского и объявила о результатах проверки возможного избиения народного депутата.



Народный депутат Александр Дубинский. Фото из открытых источников

Согласно проверке следственно-оперативной группы состояния Александра Дубинского по поводу информации о возможных побоях оказалась недостоверной.

"По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", — сообщила полиция Киева в Facebook

Напомним, что 13 ноября нардеп Александр Дубинский получил подозрение в государственной измене и участии в преступной организации. На следующий день Печерский суд Киева объявил, что Дубинский получил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком в 60 дней. Альтернативы для залога не были приняты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Александр Дубинский дал неожиданный совет мужчинам, как избежать вручения повестки на улице. По словам Дубинского, следует походить на еврея и таким образом мужчины смогут уклоняться от мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, сколько нардепов текущего созыва оказались в списке предателей. В списке 29 бывших и нынешних народных депутатов. 10 из них получили официальное подозрение от правоохранительных органов, а Илью Киву заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Согласно "Реестру предателей" еще 5 депутатов потеряли мандат после того, как их лишили гражданства Украины, а один из-за смерти.