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Не слушал советов: СМИ написали о разногласиях между Залужным и Пентагоном

Залужный отказывался прислушиваться к рекомендациям Пентагона в ходе летнего контрнаступления

сегодня, 21:15
Автор:
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Марьян Ощановский
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Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не прислушался к рекомендациям американских военных во время летнего контрнаступления, которое закончилось провалом.

Не слушал советов: СМИ написали о разногласиях между Залужным и Пентагоном

Зеленский уволил Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Фото из открытых источников

Как пишет издание Politico, между Залужным и Пентагоном существовала серьезная напряженность по поводу того, как следует проводить контрнаступление.

"Пентагон настаивал на том, чтобы украинские войска совершили один мощный прорыв в том направлении, где американские штабные офицеры считали это возможным. Киев начал наступление сразу в нескольких направлениях. После нескольких недель споров стало очевидно, что украинцы вообще не хотят прислушиваться к советам США. В украинском Генштабе решили, что американские военные не могут им ничего предложить в плане советов", — пишет Politico.

Издание также отмечает, что конфликт между Зеленским и Залужным лишь усугублял проблемы в Конгрессе США по утверждению новой макрофинансовой помощи для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда, об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Президент сообщил, что назначил новым Главнокомандующим ВСУ командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. После встречи с президентом Залужный ушел в отставку. Он поблагодарил всех, кто рядом – команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.



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Источник: https://subscriber.politicopro.com/article/2024/02/ukraines-top-general-runs-out-of-road-both-in-kyiv-and-in-washington-00140391
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