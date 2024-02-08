Не слушал советов: СМИ написали о разногласиях между Залужным и Пентагоном

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Марьян Ощановский
Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не прислушался к рекомендациям американских военных во время летнего контрнаступления, которое закончилось провалом.
Зеленский уволил Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Фото из открытых источников
Как пишет издание Politico, между Залужным и Пентагоном существовала серьезная напряженность по поводу того, как следует проводить контрнаступление.
Издание также отмечает, что конфликт между Зеленским и Залужным лишь усугублял проблемы в Конгрессе США по утверждению новой макрофинансовой помощи для Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда, об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Президент сообщил, что назначил новым Главнокомандующим ВСУ командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. После встречи с президентом Залужный ушел в отставку. Он поблагодарил всех, кто рядом – команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.
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