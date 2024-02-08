"Не считает жизни солдат": что в ВСУ думают о Сырском

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Марьян Ощановский
Решение назначить Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ, вероятно, вызовет негативную реакцию среди находящихся на фронте украинских военнослужащих, пишет издание The Washington Post.
Сырский стал новым Главнокомандующим ВСУ. Фото из открытых источников
WP отмечает, что рядовые солдаты не очень любят Сырского, поскольку многие считают его командиром советского типа.
WP приводит слова неназванного украинского высокопоставленного военного чиновника, который рассказал, что "сто процентов" его подчиненных не уважают Сырского, считая, что "он не считает жизнь солдат". Источник рассказал изданию, что по сравнению с Залужным Сырский имеет гораздо меньшую поддержку в армии.
Не менее резко о новом Главнокомандующем ВСУ высказались боевые офицеры.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда, об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Президент сообщил, что назначил новым Главнокомандующим ВСУ командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. После встречи с президентом Залужный ушел в отставку. Он поблагодарил всех, кто рядом – команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.
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