"Не считает жизни солдат": что в ВСУ думают о Сырском

Решение назначить Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ, вероятно, вызовет негативную реакцию среди находящихся на фронте украинских военнослужащих, пишет издание The Washington Post.

Сырский стал новым Главнокомандующим ВСУ. Фото из открытых источников

WP отмечает, что рядовые солдаты не очень любят Сырского, поскольку многие считают его командиром советского типа.

"Сырский слишком долго держал войска под огнем в Бахмуте. При том, что город в конце концов перешел под контроль России. Тысячи украинских солдат были убиты и многие получили ранения, защищая город, который имел ограниченное стратегическое значение", — пишет издание.

WP приводит слова неназванного украинского высокопоставленного военного чиновника, который рассказал, что "сто процентов" его подчиненных не уважают Сырского, считая, что "он не считает жизнь солдат". Источник рассказал изданию, что по сравнению с Залужным Сырский имеет гораздо меньшую поддержку в армии.

Не менее резко о новом Главнокомандующем ВСУ высказались боевые офицеры.

"За несколько месяцев, вероятно, будут попытки проведения штурмовых действий, потому что Сырский пойдет за Зеленским. А Зеленский хочет больших побед. Я думаю, что будет больше необдуманных атак, а также удержания территорий, за которые не следует держаться. Например, Бахмут, вместо того, чтобы создать нормальную оборону, фортификационные сооружения, траншеи, они просто пропускали людей через мясорубку, чтобы прекратить штурмовые действия. Я думаю, мы еще увидим это дерьмо", — сказал WP майор, сейчас воюющий на востоке Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда, об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Президент сообщил, что назначил новым Главнокомандующим ВСУ командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. После встречи с президентом Залужный ушел в отставку. Он поблагодарил всех, кто рядом – команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.