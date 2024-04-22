Не поздно ли: военный рассказал, что на фронте говорят о новой помощи от США

Россия может попытаться наносить больше ударов на линии фронта перед поступлением помощи, как об этом говорят аналитики Института изучения войны, но теперь военные видят перспективу ее получения и надеются как можно быстрее использовать ее на передовой. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов, который сейчас находится на Авдеевском направлении.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Фирсов отметил, что для военных положительные новости из США – едва ли не единственная радостная новость в этом году.

"Это важно, потому что нам надо драться с пониманием перспективы и вот она хоть как-то нарисовалась. Когда тебе говорят, что продержитесь неделю-другую-третью и будет какая-то помощь, то это одна мотивация. А иногда ты воюешь без всякой перспективы", — акцентировал защитник.

Военнослужащий добавил, что накануне на фронте все внимательно следили за новостями по ситуации в США с помощью Украины.

"Для нас это мощная и очень обнадеживающая новость. Нам надо немного продержаться, несмотря на то, что ситуация на фронте сейчас, особенно на Восточном, очень-очень тяжелая. Вот буквально несколько минут назад мы готовились к оборонительной операции, обсуждали ее. И так везде, с кем бы ни общался, с ребятами на Часовом Яру, на Угледарском направлении, кто где, все говорят — ситуация тяжелая. Потому что каждую ночь враг пытается что-то осуществить", — отметил Егор Фирсов.

Читайте на портале "Комментарии" — на этой неделе утвержденная Палатой представителей помощь Украине (через максимально радикальные республиканцы угрожают спикеру Майку Джонсону отставкой), должен пройти Сенат, а затем и Белый дом. Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают, что американская военная помощь Украине, включая ATACMS, должна поступить в ВСУ как можно быстрее, иначе россияне, активизируя наступление, добьются новых успехов на фронте. Между тем, в Германии не исключают, что такая масштабная помощь Украине со стороны США может стать последним таким пакетом из-за океана – и призывают европейцев сделать намного больше для нашей страны. О чем говорит общая ситуация с поддержкой Украины со стороны Запада? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



