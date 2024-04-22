Не поздно ли: военный рассказал, что на фронте говорят о новой помощи от США

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Кравцев Сергей
Россия может попытаться наносить больше ударов на линии фронта перед поступлением помощи, как об этом говорят аналитики Института изучения войны, но теперь военные видят перспективу ее получения и надеются как можно быстрее использовать ее на передовой. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов, который сейчас находится на Авдеевском направлении.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Фирсов отметил, что для военных положительные новости из США – едва ли не единственная радостная новость в этом году.
Военнослужащий добавил, что накануне на фронте все внимательно следили за новостями по ситуации в США с помощью Украины.
Читайте на портале "Комментарии" — на этой неделе утвержденная Палатой представителей помощь Украине (через максимально радикальные республиканцы угрожают спикеру Майку Джонсону отставкой), должен пройти Сенат, а затем и Белый дом. Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают, что американская военная помощь Украине, включая ATACMS, должна поступить в ВСУ как можно быстрее, иначе россияне, активизируя наступление, добьются новых успехов на фронте. Между тем, в Германии не исключают, что такая масштабная помощь Украине со стороны США может стать последним таким пакетом из-за океана – и призывают европейцев сделать намного больше для нашей страны. О чем говорит общая ситуация с поддержкой Украины со стороны Запада? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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