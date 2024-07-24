"Не понимаю, каким идиотом надо быть": в ВСУ прокомментировали поджоги автомобилей военных

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Марьян Ощановский
Невозможно понять сограждан, которые за несколько тысяч долларов продаются российским спецслужбам и поджигают автомобили военнослужащих ВСУ, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
В Украине все чаще поджигают автомобили военных. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, решение граждан сотрудничать с ФСБ выглядит странным еще и потому, что за совершенное преступление они получают длительный срок тюремного заключения.
Военный призвал украинцев сообщать стражам порядка, если они сталкиваются с подозрительными ситуациями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковской области российские военные пытаются потеснить подразделения ВСУ с занятых позиций. В Сумской области также время от времени делают попытки прорваться хотя бы на небольшое расстояние. Однако украинские защитники наносят ощутимые потери оккупантам. Такое заявление в интервью The Guardian сделал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Отвечая на вопрос, можно ли удержать врага в нашем пограничном, главком ответил, что это даже не оговаривается, сдержать можно и это удается прежде всего благодаря нашим мужественным солдатам и офицерам.
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