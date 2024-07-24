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"Не понимаю, каким идиотом надо быть": в ВСУ прокомментировали поджоги автомобилей военных

За поджоги автомобилей злоумышленники получают 10-15 лет заключения

24 июля 2024, 23:26
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Марьян Ощановский

Невозможно понять сограждан, которые за несколько тысяч долларов продаются российским спецслужбам и поджигают автомобили военнослужащих ВСУ, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Не понимаю, каким идиотом надо быть": в ВСУ прокомментировали поджоги автомобилей военных

В Украине все чаще поджигают автомобили военных. Фото из открытых источников

По словам офицера ВСУ, решение граждан сотрудничать с ФСБ выглядит странным еще и потому, что за совершенное преступление они получают длительный срок тюремного заключения.

"Довольно сложно понять, какими надо быть идиотами, чтобы за несколько тысяч долларов выполнять задачи ФСБ РФ. К примеру, поджигать автомобили военных. В настоящее время правоохранительные органы очень активно отрабатывают такие эпизоды. Разные малолетние, а иногда и достаточно взрослые дегенераты садятся на 10-15 лет. Не успевают даже свою тысячу долларов потратить", – отметил Максим Жорин.

Военный призвал украинцев сообщать стражам порядка, если они сталкиваются с подозрительными ситуациями.

"Не впервые напоминаю: если видите что-нибудь подозрительное, не только сообщайте правоохранителям, но и сами что-то делайте. По мере возможностей, конечно. Даже не представляете, в каких масштабах сейчас работают россияне", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковской области российские военные пытаются потеснить подразделения ВСУ с занятых позиций. В Сумской области также время от времени делают попытки прорваться хотя бы на небольшое расстояние. Однако украинские защитники наносят ощутимые потери оккупантам. Такое заявление в интервью The Guardian сделал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Отвечая на вопрос, можно ли удержать врага в нашем пограничном, главком ответил, что это даже не оговаривается, сдержать можно и это удается прежде всего благодаря нашим мужественным солдатам и офицерам.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5283
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