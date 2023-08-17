"Не по Сеньке шапка": Лукашенко за войну в Украине раскритиковал не Путина, а Зеленского и Кучму

Первостепенную ответственность за начало широкомасштабной войны в Украине глава Белоруси Александр Лукашенко возложил на президентов Украины — Кучму, Ющенко, Януковича, Зеленского и лишь во вторую очередь на Россию. Об этом, как сообщают "Комментарии", Александр Лукашенко заявил в интервью журналистке Диане Панченко.

Александр Лукашенко

В своем ответе на вопрос, началась ли война в Украине, если бы президентом стал Порошенко, а не Зеленский, Лукашенко "размазал" ответственность за кровавое вторжение по всем президентам Украины, начиная с Кучмы. По его мнению, начало войны заложил еще Леонид Кучма, который отказался вносить в парламент Украины на ратификацию новый более авторитарный вариант Конституции. Его по просьбе тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина, разработали в Белоруси. Следующие украинские президенты, считает Лукашенко также не сделали необходимых шагов, а Зеленский оказался не готов к должности главы государства.

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"Оттуда все началось: Кучма, Ющенко, Янукович — все это накапливалось и на неопытного, абсолютно неполитика, человека чуждого этой политике, на Володю Зеленского, это все свалилось, — заявляет Лукашенко. — Не по Сеньке шапка. Тут не только Зеленского надо винить, что он не справился в этой ситуации, а кому было легче?".

Только перечислив всех президентов Украины, Лукашенко, отвечая на вопрос журналистки, признал и ответственность России.

- Россия ответственна за все, — заявил глава Белоруси, с территории которой в 2022 году РФ атаковала Украину. — И за развал Советского Союза... Конечно, и Россия виновата. Все мы виноваты. И Россия, и Белорусь, и Украина.

Напомним, что в данный момент в западных СМИ стала муссироваться возможность мирных переговоров между РФ и Украиной, а также обсуждение того или иного варианта "заморозки конфликта".

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