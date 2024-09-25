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Не план победы Зеленского: СМИ узнали, какой план завершения войны в Украине продвигают в США

По информации Reuters, Бразилия хочет заручиться поддержкой как можно большего количества стран Глобального Юга

сегодня, 09:55 comments1006
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Кравцев Сергей

Представители Бразилии прибыли в Нью-Йорке с конкретной целью – попытаться продвинуть бразильсько-китайский "мирный план", заручившись поддержкой представителей стран Глобального Юга. Бразилия надеется, что объединённый Глобальный Юг выступит за скорейшие переговоры с РФ украинской стороны для достижения мира по сценарию Бразилии и Китая. Президент Бразилии Лула да Силва во время открытия заседания Генеральной ассамблеи ООН презентовал бразильсько-китайский "мирный план". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters. 

Не план победы Зеленского: СМИ узнали, какой план завершения войны в Украине продвигают в США

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Цитируя бразильских дипломатов СМИ отмечает, советник главы Бразилии по внешней политике Селсу Аморим будет добиваться поддержки плана от представителей 20 государств Глобального Юга на их встрече в Нью-Йорке в пятницу.

На мероприятии будут присутствовать, в частности, представители Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Южной Африки, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта и Колумбии.

СМИ стало известно, что Бразилия хочет выслушать, что могут предложить эти страны, создать критическую массу и рассмотреть эти пункты.

Стоит отметить, главная суть китайско-бразильского мирного плана состоит в том, чтобы призвать Киев и Москву к возобновления прямого диалога, деэскалации. Но, что важно, при этом никто не требует от Москвы отвода российских войск с украинской территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский, который сейчас находится в США, где проводит консультации с партнерами, презентуя план победы, объяснил, есть ли в плане пункты, которые обязывают Киев начать переговоры с Москвой. Свое объяснение украинский лидер озвучил во время интервью каналу "ABC News".

Также издание "Комментарии" сообщало – обмен украинских территорий на мир: президент Чехии объяснил, что он имел в виду.




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Источник: https://www.reuters.com/world/lula-un-says-brazil-china-propose-plan-ukraine-russia-talks-2024-09-24/
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