Обмен украинских территорий на мир: президент Чехии объяснил, что он имел в виду

Президент Чехии Петр Павел не удержался от того, чтобы не отреагировать на возмущение Министерства иностранных дел Украины после его слов о том, что после завершения войны Россия может сохранить временный контроль над некоторыми украинскими территориями. Как передает портал "Комментарии", Павел прояснил свою позицию, находясь с визитом в Нью-Йорке, пишет ČTK.

Петр Павел. Фото: из открытых источников

Чешский лидер уточнил, что не говорил "ничего такого, чего не говорил уже давно", и напомнил, что еще на прошлогодней Мюнхенской конференции "предостерегал от нереалистичных ожиданий".

По мнению чешского президента, надежда на то, что война завершится однозначным успехом Украины через несколько недель или месяцев, может оказаться очень опасной для всех. Поэтому, добавил он, этот вопрос следует рассматривать в свете того, что реально возможно.

"Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичными относительно временного горизонта и цены достижения этой цели", – отметил Павел.

Он добавил, что победа над Россией в Украине ценой уничтожения половины украинского населения, наверное, не является победой, которой хочет не только Запад, но и сам Киев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство иностранных дел Украины заявило, что не принимает никаких вариантов окончания войны, предусматривающих сохранение оккупированных Россией украинских территорий. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.

В частности, в МИД подчеркнули, что Украина придерживается "формулы мира", что предполагает полный вывод российских войск со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Отмечаем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизни, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочят войну", — подчеркнули в МИД.



