В МИД резко ответили президенту Чехии, который заговорил о сдаче украинских территорий

Министерство иностранных дел Украины заявило, что не принимает никаких вариантов окончания войны, предусматривающих сохранение оккупированных Россией украинских территорий. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.

МИД

В частности, в МИД подчеркнули, что Украина придерживается "формулы мира", что предполагает полный вывод российских войск со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Отмечаем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизни, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочят войну", — подчеркнули в МИД.

В ведомстве также призвали международное сообщество объединиться для реализации "формулы мира" и усиления давления на Россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению всех оккупированных территорий и уважению международного права.

"Это реалистичный сценарий, который можно реализовать совместными усилиями", — заявили в министерстве иностранных дел.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Петр Павел заявил, что Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий. В частности президент Чехии предположил, что часть территории Украины останется под оккупацией. При этом известно, что Павел не боится выражать свою позицию, в отличие от многих западных политиков, часто избегающих четких высказываний. Президент Чехии также откровенно говорит, что Украина, вероятно, не сможет военным путем вернуть все оккупированные территории в ближайшем будущем. Поэтому, по его мнению, нужно искать альтернативные решения, в частности, возможность заморозки конфликта, присоединения Украины к НАТО и применения статьи 5 Североатлантического договора к территориям, которые Украина сможет контролировать.



