Не НЛО, а «дедовские методы», - Игнат о воздушных шарах над Украиной

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Моесеенко Валентина
Россия в войне против Украины использует "дедовские методы" — воздушные шары с угловыми отражателями. Такие воздушные цели были подмечены украинскими военными сегодня в небе над столицей, пишут "Комментарии".
Примитивные воздушные шары снова появились в украинском небе
Сегодня, 15 февраля, были обнаружены 6 вражеских воздушных целей в небе столицы. Все это – воздушные шары, которые двигаются в пространстве под действием ветра. По всем им сработали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты.
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Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и оборудования будет сделано после детального изучения и анализа остатков сбитых объектов.
По его мнению, армия рашистов использует эти шары прежде всего как ложные цели. Собственно сегодняшние воздушные тревоги в Киеве и области вызваны именно такими российскими шарами с металлическими отражателями .
По его словам, эти НЛО двигаются по направлению ветра и ведут радиолокационную разведку. Это ни зонд, ни аэростат, это просто шар, несущий кусок металла.
Как писали "Комментарии", недавно воздушные шары появились в воздушном пространстве США и Канады, впоследствии уже Украины и Молдовы.
Читайте на портале "Комментарии" — для Украины становится реальностью новая коалиция послевоенных гарантий безопасности.
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