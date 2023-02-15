Не НЛО, а «дедовские методы», - Игнат о воздушных шарах над Украиной

Россия в войне против Украины использует "дедовские методы" — воздушные шары с угловыми отражателями. Такие воздушные цели были подмечены украинскими военными сегодня в небе над столицей, пишут "Комментарии".



Примитивные воздушные шары снова появились в украинском небе

Сегодня, 15 февраля, были обнаружены 6 вражеских воздушных целей в небе столицы. Все это – воздушные шары, которые двигаются в пространстве под действием ветра. По всем им сработали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты.

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Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и оборудования будет сделано после детального изучения и анализа остатков сбитых объектов.

"Возможно, враг это использует из-за дефицита БПЛА оперативно-тактического уровня, разведывательных аппаратов, которые им были много потеряны", — объясняет ситуацию спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его мнению, армия рашистов использует эти шары прежде всего как ложные цели. Собственно сегодняшние воздушные тревоги в Киеве и области вызваны именно такими российскими шарами с металлическими отражателями .

"Эти кули в диаметре до полутора метров запускают в воздух. На шнурке прикреплен угловой отражатель вместе с РЭБ-передатчиком. Это – воздушная цель. Нашим средствам противовоздушной обороны нужно реагировать на нее соответственно , но никакой угрозы людям они не представляют. Это , такой себе, дедовски и метод разведки ", – говорит Юрий Игнат.

По его словам, эти НЛО двигаются по направлению ветра и ведут радиолокационную разведку. Это ни зонд, ни аэростат, это просто шар, несущий кусок металла.

"Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства. Здесь уже идет мастерство наших людей, чтобы отличить летящий",- подытожил пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат.

Как писали "Комментарии", недавно воздушные шары появились в воздушном пространстве США и Канады, впоследствии уже Украины и Молдовы.

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