logo

BTC/USD

42521.47

ETH/USD

2291.51

LTC/USD

67.40

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не несут угрозы персоналу. В России отметились циничным заявлением о минировании Запорожской АЭС
commentss НОВОСТИ Все новости

Не несут угрозы персоналу. В России отметились циничным заявлением о минировании Запорожской АЭС

Постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене заявило в сети Х, что мины на территории ЗАЭС есть, но они не несут угрозы ни персоналу, ни наблюдателям МАГАТЭ, пишут «Комментарии»

сегодня, 14:45
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

В заявлении постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене указано, что россияне, действительно, установили мины по периметру захваченной ими Запорожской АЭС.

Не несут угрозы персоналу. В России отметились циничным заявлением о минировании Запорожской АЭС

Оккупанты минирование ЗАЭС назвали приемлемой практикой

Там подчеркнули, что установка мин якобы является "приемлемой практикой".

"Мины, расположенные между внешним и внутренним периметром ЗАЭС, не представляют никакой угрозы для персонала станции и находящихся на станции экспертов МАГАТЭ. Более того, установление мин для защиты периметра атомной электростанции является приемлемой практикой, не противоречащей никаким рекомендациям МАГАТЭ",
- заявили российские оккупанты.

Они подчеркнули, что этот метод может быть использован даже в случаях, когда ядерный объект не находится в зоне вооруженного конфликта

Напомни, как писали "Комментарии", российские захватчики усилили давление на работников Запорожской атомной станции, которые продолжают проживать в оккупированном городе Энергодаре, однако отказались сотрудничать с врагом. Как сообщает Центр национального сопротивления, из-за специфичности и сложности профессии работника атомной электростанции, оккупанты не могут набрать новых сотрудников, поскольку специалистов не хватает в самой России. Отмечается, что действующих работников станции на работу не допускают, а вызывают на допросы и угрожают членам их семей. Вместе с тем российская оккупационная администрация заявляет, что дефицита кадров на ЗАЭС нет, однако эта информация не соответствует действительности. Пока станция не производит электроэнергию и фактически является инструментом шантажа в руках врага.

Кроме того, как писали "Комментарии", оккупанты готовятся к ведению боев, в случае контрнаступления ВСУ на территории Запорожской АЭС. На крышах реакторных сооружений атомки россияне оборудовали огневые позиции.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости