Не несут угрозы персоналу. В России отметились циничным заявлением о минировании Запорожской АЭС

В заявлении постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене указано, что россияне, действительно, установили мины по периметру захваченной ими Запорожской АЭС.

Оккупанты минирование ЗАЭС назвали приемлемой практикой

Там подчеркнули, что установка мин якобы является "приемлемой практикой".

"Мины, расположенные между внешним и внутренним периметром ЗАЭС, не представляют никакой угрозы для персонала станции и находящихся на станции экспертов МАГАТЭ. Более того, установление мин для защиты периметра атомной электростанции является приемлемой практикой, не противоречащей никаким рекомендациям МАГАТЭ", - заявили российские оккупанты.

Они подчеркнули, что этот метод может быть использован даже в случаях, когда ядерный объект не находится в зоне вооруженного конфликта

Напомни, как писали "Комментарии", российские захватчики усилили давление на работников Запорожской атомной станции, которые продолжают проживать в оккупированном городе Энергодаре, однако отказались сотрудничать с врагом. Как сообщает Центр национального сопротивления, из-за специфичности и сложности профессии работника атомной электростанции, оккупанты не могут набрать новых сотрудников, поскольку специалистов не хватает в самой России. Отмечается, что действующих работников станции на работу не допускают, а вызывают на допросы и угрожают членам их семей. Вместе с тем российская оккупационная администрация заявляет, что дефицита кадров на ЗАЭС нет, однако эта информация не соответствует действительности. Пока станция не производит электроэнергию и фактически является инструментом шантажа в руках врага.

Кроме того, как писали "Комментарии", оккупанты готовятся к ведению боев, в случае контрнаступления ВСУ на территории Запорожской АЭС. На крышах реакторных сооружений атомки россияне оборудовали огневые позиции.



