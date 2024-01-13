Не масштабное наступление: в Минобороны назвали цель, которую РФ сейчас добивается на фронте

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Кравцев Сергей
Масштабное наступление российских оккупационных войск на востоке Украины, о котором еще несколько месяцев назад писали СМИ, на самом деле захлебнулось. Сейчас россияне избрали другу тактику, их цель сейчас – максимально нас истощить, чтобы ВСУ не могли создать запасы боеприпасов, не могли подготовить технику и морально сломались. Оккупанты действуют так, чтобы украинские войска не успевали восстанавливаться. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Telegram озвучила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Анна Маляр. Фото: из открытых источников
Замминистра отметила, защитники Украины отбивают мощные атаки и уничтожают оккупантов, но у врага есть ресурсы. Они быстро восстанавливают людей и технику. Правда, людей им приходится экономить.
Что касается количества обстрелов, то, по словам Анны Маляр, их не становится меньше – бывает до тысячи в день, но боеприпасов россияне стали использовать чуть меньше.
Она добавила, на востоке Украины россияне используют тактику действий малыми штурмовыми группами. Это на самом деле тактика Вагнера. Таким образом, они экономят свой личный состав, а вот для уничтожения такой группы используется столько же боеприпасов, как и для больших групп.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.
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