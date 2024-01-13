Не масштабное наступление: в Минобороны назвали цель, которую РФ сейчас добивается на фронте

Масштабное наступление российских оккупационных войск на востоке Украины, о котором еще несколько месяцев назад писали СМИ, на самом деле захлебнулось. Сейчас россияне избрали другу тактику, их цель сейчас – максимально нас истощить, чтобы ВСУ не могли создать запасы боеприпасов, не могли подготовить технику и морально сломались. Оккупанты действуют так, чтобы украинские войска не успевали восстанавливаться. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Telegram озвучила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Анна Маляр. Фото: из открытых источников

Замминистра отметила, защитники Украины отбивают мощные атаки и уничтожают оккупантов, но у врага есть ресурсы. Они быстро восстанавливают людей и технику. Правда, людей им приходится экономить.

Что касается количества обстрелов, то, по словам Анны Маляр, их не становится меньше – бывает до тысячи в день, но боеприпасов россияне стали использовать чуть меньше.

"Если считать соотношение использованных боеприпасов, то у них сохраняется преимущество в 6-8 раз. Иногда бывает и в 7-10 раз больше – зависит от дня, от погоды и ситуации", – рассказала заместитель министра.

Она добавила, на востоке Украины россияне используют тактику действий малыми штурмовыми группами. Это на самом деле тактика Вагнера. Таким образом, они экономят свой личный состав, а вот для уничтожения такой группы используется столько же боеприпасов, как и для больших групп.

"Оккупанты будут прилагать все усилия, чтобы "дожать" Авдеевку и дойти до Купянска. Для них это важно не столько в военном смысле, сколько для пропагандистских целей и моральной поддержки собственной армии", – прогнозируют в Минобороны.

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