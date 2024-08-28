Не каждому хочется умирать ради х*р знает чего: военный разнес военное командование

"Заградотряды", пожалуй, надо вводить, но не для стоящих годами бригад, которые замортизировались полностью, и то, что туда вбрасывают необстрелянных мобиков – уже не очень помогает удерживать позиции, где боеспособный личный состав либо ранен, либо устал крайне, либо погиб, но отчеты наверх идут положительные, все все держат, все стронг. Так прокомментировал предложение Назара Разлуцкого о том, что необходимо что-то делать с теми военными, которые без боя оставляют позиции врагу, в частности, на Покровском направлении военный Александр Карпьюк .

Александр Карпьюк

"Когда говорят наверх, что заводят небоеспособное подразделение, которым нельзя быстро поменять обстрелянную бригаду (как в случае со 115-й, благодаря командованию которой, а также ряду командиров высшего звена мы про**али Очеретино, и никто не понес наказание) и это закончится, как с Бахмутом, когда там аналогично поменяли 93-ю бригаду (не буду говорить какой), и после того как целый РОП нашими уже не контролировался, еще сутки наверх подавалась инфа что здесь все стронг, позиции под контролем, когда "вагнера" уже входили в Бахмут", — говорит Карпьюк .

Кроме того, по его словам, на харьковском направлении некоторые подразделения вообще не готовились к вторжению, а во время вторжения покинули позиции и вышли, а теперь другие военные героически освобождают Волчанск.

Карпьюк рассказал, что командиры дают указание подразделениям удерживать позиции, не имеющие тактической выгоды, потому что им не хочется докладывать о потере позиций, как следствие, несвоевременный вывод подразделений приводит к потерям, а также к потере большего количества позиций.

Также, по его словам, бывает, что совсем необстрелянную бригаду заводят на позиции, а потом еще и удивляются, почему ситуация не меняется к лучшему.

"А потом, когда пигдоги просто обходят наши оборонные линии, как в случае с Новогродовкой – мы удивляемся как так случилось, что мы теряем населенные пункты. Но виноваты раз*обаные и небоеспособные бригады, угу", — отметил военный.

По его словам, когда система не умеет объективно оценивать состояние дел и вовремя делать нужное — солдат если бы не всегда виноват.

"И количество счешников в такой системе будет расти. Потому что не каждому хочется умирать ради х*р пойми чего", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что некоторые позиции на Покровском направлении военные сдали без боя.



