"Не хватает номер один": Зеленский назвал оружие, которое наиболее необходимо Украине

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Slava Kot
Владимир Зеленский заявил, что больше всего Украине не хватает противовоздушных систем для отражения российской агрессии. Президент также высказался о понимании того, что в мире существует дефицит оружия.
Больше всего Украине не хватает систем ПВО. Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Литву, где встретился с президентом Гитанасом Науседой. Во время совместной пресс-конференции Зеленский рассказал о необходимости для Украины противовоздушных систем обороны.
Президент пояснил, что Украина будет наращивать свой военный потенциал вместе с другими странами.
На это отреагировал Гитанас Науседа, указавший, что на рынке оружия много денег, однако недостаточно возможностей, чтобы производить необходимое вооружение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский резко высказался о Путине. Президент объяснил, что российский диктатор не остановиться только на Украине, поэтому другие страны должны помочь остановить Путина.
Также "Комментарии" писали о Залужном, планировавшем масштабное наступление на Крым, однако США не одобрили такое наступление со стороны Украины. В Соединенных Штатах заявили, что план очень рискованный и в случае неудачи Украина может потерять значительные территории.
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