"Не хватает номер один": Зеленский назвал оружие, которое наиболее необходимо Украине

Владимир Зеленский заявил, что больше всего Украине не хватает противовоздушных систем для отражения российской агрессии. Президент также высказался о понимании того, что в мире существует дефицит оружия.



Больше всего Украине не хватает систем ПВО. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Литву, где встретился с президентом Гитанасом Науседой. Во время совместной пресс-конференции Зеленский рассказал о необходимости для Украины противовоздушных систем обороны.

"Системы ПВО — это то, чего не хватает номер один. Борьба против дронов. Я рад, что у нас есть договоренности с Литвой и со многими другими партнерами", — сказал Владимир Зеленский.

Президент пояснил, что Украина будет наращивать свой военный потенциал вместе с другими странами.

"Мы понимаем, что в мире дефицит оружия. Оружия не хватает для нас, оружия не хватает для всего мира. И потому мы заинтересованы в копродукции. Мы начали эту работу с партнерами из США, со многими компаниями, продолжили эту работу с европейскими партнерами", – добавил Зеленский.

На это отреагировал Гитанас Науседа, указавший, что на рынке оружия много денег, однако недостаточно возможностей, чтобы производить необходимое вооружение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский резко высказался о Путине. Президент объяснил, что российский диктатор не остановиться только на Украине, поэтому другие страны должны помочь остановить Путина.

Также "Комментарии" писали о Залужном, планировавшем масштабное наступление на Крым, однако США не одобрили такое наступление со стороны Украины. В Соединенных Штатах заявили, что план очень рискованный и в случае неудачи Украина может потерять значительные территории.