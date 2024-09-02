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Не Харьков: критическая ситуация на фронте создала риск для большого города Украины

Россияне активизировались у Покровска и в других направлениях на Донбассе, и это может представлять серьезную опасность, в частности, для одного из областных центров.

сегодня, 20:55
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Лиля Воробьева

OSINT-аналитик и журналист Bild Юлиан Репке сообщил, что ситуация на востоке Украины остается критической и продолжает ухудшаться. Российские войска сконцентрировали усилия на захвате города Покровска в Донецкой области, одновременно активизируя боевые действия вдоль 50 км линии фронта на юг до Угледара. Активность также зафиксирована вблизи Торецкого и Временного Яра, а российские захватчики впервые за последние два года продвинулись в Луганске и востоке Харьковской области.

Не Харьков: критическая ситуация на фронте создала риск для большого города Украины

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

Репке подчеркнул, что украинская армия сталкивается с рядом вызовов, таких как значительная операция на Курщине, нехватка опытных солдат и недостаточное количество квалифицированных командиров. Кроме того, поддержка Запада в части оружия и боеприпасов недостаточна для нынешних нужд.

Однако, по словам аналитика, российская армия также испытывает значительные проблемы, которые создают трудности для ее продвижения. Российская сторона находится в сложной ситуации, напоминающей хаос лета 2022 года.

"В общем, проблемы сейчас настолько велики, что сама Россия сходит с ума от собственных проблем быстрее, чем с лета 2022 года", – написал он.

Особую обеспокоенность вызывает возможность угрозы для города Днепр из-за быстрого продвижения российских сил в Донецкой области. По словам Репке, украинские военные уже морально готовятся к обороне этого ключевого города.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские войска приостановили наступление на Покровском и Торецком направлениях. Ситуация на фронте остается напряженной, особенно на Покровском и Торецком направлениях, однако последние двое суток продвижения российских войск на этих участках не зафиксированы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.



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Источник: https://x.com/JulianRoepcke/status/1830497398356849057
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