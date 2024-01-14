"Не границы 1991 года": украинский капитан объяснил, куда действительно нужно дойти ВСУ

Капитан первого ранга Евгений Лупаков заявил, что Украина в войне против России должна не только выйти на границы 1991 года, но и пытаться вернуть территории по состоянию на 1918 год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью первого заместителя председателя Союза офицеров Украины Евгения Лупакова для издания "Обозреватель".



Украинский капитан призвал выйти на границы в 1918 году. Фото из открытых источников

Украинский капитан указывает, что при достаточном количестве личного состава и оружия, Украина могла бы выйти на границы 1918 года.

"Было бы у нас нормальное количество людей в армии, достаточно оружия, мы бы давно вышли не только на границы 1991 года, но и на границы 1918 года. Это наши настоящие границы, о которых никто почему-то не хочет говорить", – говорит Евгений Лупаков.

По словам военного эксперта, эти границы были международно признаны после подписания Брест-Литовского мирного соглашения, которое зафиксировало поражение России и ее выход из Первой мировой войны.

"Напомню, что в 1918 году Россия подписала с Украиной временное соглашение о перемирии с четко определенными границами. Об этих границах мы и должны говорить сегодня. Но для этого нужны люди, оружие и, прежде всего, желание власти", — объясняет Лупаков.

По словам Лупакова, общая ситуация на фронте развивается в "положительном для нас векторе", однако для больших успехов необходимо большее количество оружия, чтобы нормально воевать.

Напомним, что согласно Брест-Литовскому мирному соглашению в Украину входили Кубань, Ставрополье, Восточная Слобожанщина, Стародубщина и Черноморщина, которые сегодня находятся частично или полностью в составе РФ.

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