Не думаю, что конфликт будет разрешен: Байден сделал тревожное заявление о войне в Украине

Война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока российский президент Владимир Путин не отдаст приказ о выводе с украинских территорий своих войск. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, слова которого цитирует "Euractiv".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Я не думаю, что этот конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет силы из Украины", — сказал глава Белого дома во время подхода к СМИ.

Стоит отметить, что среди главных союзников Украины есть понимание, что война в Украине может быть завершена только после окончательного вывода российских войск с украинской территории. И речь идет не только той территории, которая была оккупирована после 24 февраля, но и о тех украинских землях, которые были оккупированы еще в 2014-м году.

При этом в Британии считают, что война может длиться долго, но российский диктатор Владимир Путин терпит неудачу во всех стратегически военных целях.

Между тем, в ЕС озвучили свое видение окончания войны. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что итогом войны должно стать выполнение всех условий Украины.

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