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Ткачик Олеся
Военный Игорь Луценко отмечает, что еще несколько недель назад говорил, что еще одна причина неприятно быстрого продвижения на Запад линии фронта в районе Покровска — это дефицит мин. Сейчас о факте недодачи мин на самые горячие участки фронта стали активнее говорить другие военные, добавляет он.
Покровск
По его информации, сейчас российские захватчики лезут вперед пехотой, против которой дешевым и надежным средством является миномет, потому что 155мм — это слишком дорого.
К счастью, добавляет он, Украина может производить мины в больших количествах, это не столь сложный продукт, как снаряды на 155мм. Удивительно, почему при наличии финансирования в бюджете с ними сейчас такая беда, говорит Луценко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мтаном на сейчас свои главные усилия российские кафиры сконцентрировали не на Покровском направлении, а на районе города Селидово и южнее. Ситуация именно на этом участке фронта приобретает для Сил обороны угрожающий характер. российские оккупанты полностью заняли село Галицыновка, ведут бои за Желание Первое и Украинское, имеют продвижение по направлению Красногоровка — Острое и Красногоровка — Александрополь.
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