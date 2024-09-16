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Не дикая нехватка бойцов: военный рассказал, почему враг быстро продвигается под Покровском

Военные отмечают, что враг быстро продвигается на Покровском направлении, потому что ВСУ остро не хватает боеприпасов

сегодня, 12:49
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Ткачик Олеся

Военный Игорь Луценко отмечает, что еще несколько недель назад говорил, что еще одна причина неприятно быстрого продвижения на Запад линии фронта в районе Покровска — это дефицит мин. Сейчас о факте недодачи мин на самые горячие участки фронта стали активнее говорить другие военные, добавляет он.

Не дикая нехватка бойцов: военный рассказал, почему враг быстро продвигается под Покровском

Покровск

"Безусловно, у нас дикая нехватка бойцов на передовой, и это тема, заслуживающая откровенную дискуссию среди украинцев. Но люди мало что сделают, когда у них мало оружия", — подчеркнул Луценко.

По его информации, сейчас российские захватчики лезут вперед пехотой, против которой дешевым и надежным средством является миномет, потому что 155мм — это слишком дорого.

"Но патроны к нему сейчас – колоссальный дефицит. Лишь только дронами выбивать россиян, которые мгновенно зарылись под деревьями в посадке — дело очень непростое", — говорит военный.

К счастью, добавляет он, Украина может производить мины в больших количествах, это не столь сложный продукт, как снаряды на 155мм. Удивительно, почему при наличии финансирования в бюджете с ними сейчас такая беда, говорит Луценко.

"С минным голодом нужно что-то делать. Чтобы было достаточно мин, нужно внимание первых лиц, чтобы было такое внимание — нужна огласка", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мтаном на сейчас свои главные усилия российские кафиры сконцентрировали не на Покровском направлении, а на районе города Селидово и южнее. Ситуация именно на этом участке фронта приобретает для Сил обороны угрожающий характер. российские оккупанты полностью заняли село Галицыновка, ведут бои за Желание Первое и Украинское, имеют продвижение по направлению Красногоровка — Острое и Красногоровка — Александрополь.




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Источник: https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid02vnU1DqJhJi4yE1mwVd4qs8Gd5hFS4ke29GFMbkoHvAo3vZkKTH657JX3XRoHwjcrl
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