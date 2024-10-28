Не было ни мин, ни ударов «Стугной», ни зубов дракона: почему оборона ВСУ деградирует

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Ткачик Олеся
На ресурсе Deep State было опубликовано видео как 3 МБ и 20 ОБСП отбивали механизированный накат на Шахтёрское. В том, отдельно взятом видео, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко, противник применял для прорыва 9 единиц ББМ и практически по всем ним отрабатывали на всём пути следования этих единиц техники fpv-дроны.
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Если верить карте Deep State то за последние двое суток зона контроля оккупационных войск углубилась к Шахтёрскому вдоль дороги на 5,5 километров, от изначальной точки соприкосновение за Золотой Нивой по берегу речки Кашаглач.
По его словам, то, что по механизированной колонне, выдвинувшейся на Шахтёрское, работали fpv-дроны – это хорошо, но возник ряд вопросов. Например, почему на видео нет подрывов на противотанковых минах?
Также ему непонятно, почему по колонне не отрабатывали ПТРК, особенно Стугна-П, для которой 5 километров это семечки, а скорость реакции расчёта ПТРК и динамика уничтожения движущейся техники ПТУРом выше, чем у fpv.
По его словам, комплексное применение средств поражения и фортификаций, как было в глухом ящике, так там и остаётся, а доминирование культа fpv-дронов в информационном пространстве, при полном игнорировании всех остальных средств, приводит к деградации обороноспособности.
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