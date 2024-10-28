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Не было ни мин, ни ударов «Стугной», ни зубов дракона: почему оборона ВСУ деградирует

Накат на Шахтерское должен был стать адом для врага, но оборона ВСУ не сработала

сегодня, 12:30
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Ткачик Олеся

На ресурсе Deep State было опубликовано видео как 3 МБ и 20 ОБСП отбивали механизированный накат на Шахтёрское. В том, отдельно взятом видео, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко, противник применял для прорыва 9 единиц ББМ и практически по всем ним отрабатывали на всём пути следования этих единиц техники fpv-дроны.

Не было ни мин, ни ударов «Стугной», ни зубов дракона: почему оборона ВСУ деградирует

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Если верить карте Deep State то за последние двое суток зона контроля оккупационных войск углубилась к Шахтёрскому вдоль дороги на 5,5 километров, от изначальной точки соприкосновение за Золотой Нивой по берегу речки Кашаглач.

"Для тех, кто не в курсе, от Золотой Нивы к Шахтёрскому ведёт прямая, абсолютная прямая, простреливаемая на ура, дорога, протяжённостью 6,5 километров", — говорит эксперт.

По его словам, то, что по механизированной колонне, выдвинувшейся на Шахтёрское, работали fpv-дроны – это хорошо, но возник ряд вопросов. Например, почему на видео нет подрывов на противотанковых минах?

"Дорога вообще была заминирована ТМ-62? Через каждые 200-300 метров, пускай 500, размещённые шашечки сделали бы своё дело. Почему на протяжении всего видео мы не увидели ни одной остановки колоны, потому, что дорога была преграждена дюжиной надолб, или как многим нравится их называть – зубы дракона, что затормозило бы продвижение оккупационных войск и тем более увеличило бы их потери. 5-6 таких преград и КПД был бы куда более долгоиграющим", — говорит Коваленко.

Также ему непонятно, почему по колонне не отрабатывали ПТРК, особенно Стугна-П, для которой 5 километров это семечки, а скорость реакции расчёта ПТРК и динамика уничтожения движущейся техники ПТУРом выше, чем у fpv.

"Как много вопросов с видео, на котором только одними fpv-шками пытались отбить накат и, уничтожив энное количество техники и живой силы, всё же имеем проблему в Шахтёрском, на участке, который должен был бы превратиться в неприступный ад для оккупантов. И сколько таких участков уже было, а сколько будет", — говорит эксперт.

По его словам, комплексное применение средств поражения и фортификаций, как было в глухом ящике, так там и остаётся, а доминирование культа fpv-дронов в информационном пространстве, при полном игнорировании всех остальных средств, приводит к деградации обороноспособности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, смогли ли россияне обвалит фронт в Донецкой области.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0TsfEanaBrgPRJVBCGhe7J1obDfd2v95gupnQqHm7qvRam3AMf4hYx3p1DcPkmbfEl
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