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Названы три составляющие, которые помогут ВСУ остановить нашествие орков в мае

Силы обороны смогут остановить наступление окупантов, если в Украине будет проведена мобилизация, построены линии защиты и получена необходимая помощь от союзников, заявил в эфире «Эспрессо» ветеран войны Алексей Гетьман

сегодня, 15:33
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Алексей Гетьман, нашествия орков можно ожидать уже в конце мая в начале июня. При этом он подчеркнул, что давление оккупантов Силы обороны смогут выдержать при условии получения трех составляющих.

Названы три составляющие, которые помогут ВСУ остановить нашествие орков в мае

Война в Украине

Во-первых, говорит военный эксперт, Силы обороны должны получить от западных партнеров все необходимое оружие для отражения наступления, в том числе патроны и снаряды. То есть, подчеркнул Гетьман, эта составляющая зависит исключительно от партнеров Украины.

Во-вторых, добавляет ветеран войны, Украина должна проивести мобилизацию. В-третьих, необходимо построить фортификационные сооружения, которые смогут выдержать нашествие орков. То есть, две последние составляющие зависят исключительно от Украины, добавил эксперт.

При этом Гетьман отметил, что Украина правильно делает, когда упрекает западных партнеров в том, что они недостаточно помогают Силам обороны в войне. Однако, по его словам, две последние составляющие зависят исключительно от Украины, и она не особенно успешна в достижении таких вопросов как строительство оборонительных рубежей или в проведении той же мобилизации.

По его словам, если бы Украина умело выполнила свою часть работы по обеспечению составляющих в отражении грядущего нападения оккупантов, то имела бы больше оснований упрекать западных союзников и давить на них еще более активно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, россияне могут пойти в очередное наступление в конце мая в начале июня. По его мнению, наступление будет на Донбассе. Россияне будут пытаться продвинуться в районе Часового Яра. При этом Буданов не исключил, что Украина может лишиться небольших территорий.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vitrimati-natisk-rosiyan-u-travni-chervni-nam-dopomozhut-tri-skladovi-mayor-zapasu-ngu-getman
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