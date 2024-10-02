logo

BTC/USD

61367.30

ETH/USD

2451.10

LTC/USD

63.76

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Названы преимущества, которые получили россияне после захвата Угледара
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы преимущества, которые получили россияне после захвата Угледара

Захват Угледара россиянами не обрушил фронт, впрочем враг получил определенные преимущества

сегодня, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Подразделения Сил обороны Украины начали уход из Угледара, Донецкая область, из-за возможности попасть в окружение. Несмотря на это, обвала фронта не произошло, хотя некоторые населенные пункты могут оказаться под угрозой, отметил в эфире 24 канала глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Названы преимущества, которые получили россияне после захвата Угледара

Угледар

По его словам, российские оккупанты уже находятся в Угледаре, что предоставляет им определенные преимущества, в частности улучшенную логистику в этом направлении. Железная дорога, которая проходит через город, соединяет восточные и южные части временно оккупированных территорий Донбасса, что позволяет оккупантам эффективнее маневрировать ресурсами. Это может угрожать Кураховому, расположенному к северу от Угледара.

Курахово находится в низменности, что делает его уязвимым, как и большинство прифронтовых городов, отметил Кузан. Хотя уход украинских сил из Угледара неприятная новость, он подчеркнул, что российским войскам не удалось захватить ключевые логистические маршруты, которые расположены ближе к таким городам, как Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Также оккупанты не смогли взять под контроль Часов Яр.

На севере, в Харьковской области, украинские военные успешно сдерживают Купянское направление, не позволяя оккупантам продвинуться к левому берегу реки Оскол. Это также влияет на общую ситуацию в Донецкой области.

Кузан подытожил, что ни одна из ключевых задач, которая могла бы дать российским войскам контроль над большей частью Донецкой области, не была выполнена. Несмотря на то, что у врага еще есть наступательный потенциал, украинские силы не допустили оперативного прорыва и сохранение фронта остается под контролем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после потери Угледара под угрозой оказалось Курахово.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/vidhid-vugledaru-yaki-mista-donetskoyi-oblasti-budut-pid-zagrozoyu_n2654174
Теги:

Новости

Все новости