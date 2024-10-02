Названы преимущества, которые получили россияне после захвата Угледара

Подразделения Сил обороны Украины начали уход из Угледара, Донецкая область, из-за возможности попасть в окружение. Несмотря на это, обвала фронта не произошло, хотя некоторые населенные пункты могут оказаться под угрозой, отметил в эфире 24 канала глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Угледар

По его словам, российские оккупанты уже находятся в Угледаре, что предоставляет им определенные преимущества, в частности улучшенную логистику в этом направлении. Железная дорога, которая проходит через город, соединяет восточные и южные части временно оккупированных территорий Донбасса, что позволяет оккупантам эффективнее маневрировать ресурсами. Это может угрожать Кураховому, расположенному к северу от Угледара.

Курахово находится в низменности, что делает его уязвимым, как и большинство прифронтовых городов, отметил Кузан. Хотя уход украинских сил из Угледара неприятная новость, он подчеркнул, что российским войскам не удалось захватить ключевые логистические маршруты, которые расположены ближе к таким городам, как Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Также оккупанты не смогли взять под контроль Часов Яр.

На севере, в Харьковской области, украинские военные успешно сдерживают Купянское направление, не позволяя оккупантам продвинуться к левому берегу реки Оскол. Это также влияет на общую ситуацию в Донецкой области.

Кузан подытожил, что ни одна из ключевых задач, которая могла бы дать российским войскам контроль над большей частью Донецкой области, не была выполнена. Несмотря на то, что у врага еще есть наступательный потенциал, украинские силы не допустили оперативного прорыва и сохранение фронта остается под контролем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после потери Угледара под угрозой оказалось Курахово.



