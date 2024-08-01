Названы первые цели для F-16: как будут использовать самолеты и отправят ли их на фронт

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Первые американские истребители F -16 прибыли в Украину. Как предположил в Телеграмме военный эксперт Александр Мусиенко, вероятнее всего, что на первом этапе эти самолеты не будут принимать участия в боевых действиях на фронте.
F-16
А вот на втором этапе, говорит эксперт, F -16, вероятно, будут использовать для того, чтобы уже наносить удары по наземным целям и использовать они для этого будут управляемые авиабомбы такие как, например, JDAM.
Вместе с тем авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в интервью Radio NV предположил, что истребителями будут "нарезанные зоны", в которых они будут свободно работать, где не будут работать зенитно-ракетные комплексы.
По его мнению, именно в таких зонах американские истребители будут сбивать российские крылатые ракеты с помощью старых ракет АIM-9М, потому что их использовать выгодно в силу цены.
Кроме того, эксперт предположил, что прибывшие в Украину американские истребители смогут также сбивать цели во время атак беспилотников.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что первые истребители F -16 наконец-то прибыли в Украину.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!