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Названы первые цели для F-16: как будут использовать самолеты и отправят ли их на фронт

Первые американские истребители сперва будут использоваться для усиления противовоздушной обороны над западом и центром государства

сегодня, 10:14
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Ткачик Олеся

Первые американские истребители F -16 прибыли в Украину. Как предположил в Телеграмме военный эксперт Александр Мусиенко, вероятнее всего, что на первом этапе эти самолеты не будут принимать участия в боевых действиях на фронте.

Названы первые цели для F-16: как будут использовать самолеты и отправят ли их на фронт

F-16

"Они будут применяться именно для противовоздушной обороны, для ее усиления над мероприятием, центром нашего государства. Это очень актуально, потому что эти самолеты могут приземлить множество потенциальных враждебных целей", — отметил Мусиенко.

А вот на втором этапе, говорит эксперт, F -16, вероятно, будут использовать для того, чтобы уже наносить удары по наземным целям и использовать они для этого будут управляемые авиабомбы такие как, например, JDAM.

Вместе с тем авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в интервью Radio NV предположил, что истребителями будут "нарезанные зоны", в которых они будут свободно работать, где не будут работать зенитно-ракетные комплексы.

"Иногда система "свой-чужой" дает сбой, чтобы, Боже упаси, не сбить собственный истребитель", – сказал эксперт.

По его мнению, именно в таких зонах американские истребители будут сбивать российские крылатые ракеты с помощью старых ракет АIM-9М, потому что их использовать выгодно в силу цены.

"Старая ракета АIM-9М стоит где-то 300 тысяч долларов, а новая – АIM-9Х (та самая ракета с другим индексом и полностью переработана) уже стоит до 900 тысяч долларов. А ракета бьет очень лёгкий до уничтожения объект. Истребитель сможет сбивать ее с пушки, сможет сбивать ее и старыми ракетами", – объяснил Романенко.

Кроме того, эксперт предположил, что прибывшие в Украину американские истребители смогут также сбивать цели во время атак беспилотников.

"На борту F-16 более 600 снарядов имеется небольшой калибр. И там очень точный радар, позволяющий, не подходя близко, с соответствующего ракурса дать короткую очередь и попасть в нее", – сообщил Романенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что первые истребители F -16 наконец-то прибыли в Украину.




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/f-16-v-ukrajini-znishchuvatimut-rosiyski-raketi-ta-shahedi-aviaekspert-romanenko-novini-ukrajini-50439151.html
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