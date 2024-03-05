Названы «красные линии», которые Украина не может преступить в случае заключения мира с РФ

В последнее время все чаще звучит тема о возможности прекращения войны на истощение, которая идет между Украиной и Россией и ее замораживании.

Валерий Пекарь

На самом деле, говорит Валерий Пекарь, в этом сценарии заинтересованы союзники Украины. К примеру, говорит он, этот сценарий нужен Европе, чтобы нарастить оборонные способности и подготовить общество к переменам. Кроме того, считает общественный деятель, такой сценарий также необходим американскому президенту Джо Байдену, потому что он сможет проводить предвыборную кампанию с позиции миротворца. При этом, добавил Пекарь, в этом сценарии заинтересован и Дональд Трамп, который будет критиковать Байдена за несостоятельность. Также, по его словам, замораживание войны нужно и украинским политикам, чтобы провести выборы и одержать победу.

Однако против такого сценария категорически выступает украинское общество и неоднозначно к нему относится российский диктатор Владимир Путин.

При этом, отмечает эксперт, необходимо понимать, что замораживание войны предполагает сценарий, что через 3-7 лет, когда Россия наберется способностей и проанализирует свои ошибки, она снова нападет на Украину и эта атака будет более жестокой. К этому периоду нужно будет активно готовиться как РФ, так и Украине.

Как считает эксперт, очень скоро Украину будут склонять именно к замораживанию войны, поэтому в украинском обществе нужно срочно начать честный диалог по поводу того, является ли для него приемлемым вариантом такой сценарий. При этом следует принимать во внимание, что Украине действительно не хватает оружия, мобилизация тормозится, а РФ может нарушить перемирие в любой момент. То есть надо понимать, на кого будет работать выигранное время – на Украину или на врага.

Далее, если украинское общество все же согласится с тем, что Украине нужна пауза, тогда нужно честно обсудить красные линии, которые нельзя нарушать при подписании мирных договоренностей.

По словам Пекаря, очевидно, что не может быть и речи о так называемой демилитаризации, поскольку это станет приглашением к дальнейшей агрессии. Также, по его мнению, неприемлемо отказываться от европейской и евроатлантической интеграции, потому что это означает, что 10 лет прошло бесполезно. Также, добавил эксперт, нельзя изменять статус оккупированных территорий, потому что тогда будет идти речь о нарушении Конституции.

Если же общество откажется идти на мир с Россией, тогда нужно определиться, что нужно делать, чтобы отказ от переговоров и продолжение войны не превратились в сжигание жизней и, наконец, в поражение, а вели нас к победе.

"И начать этот общественный диалог следует с обсуждения того, что такое победа и поражение. Это не один бит информации, не черно-белая картинка: между победой и поражением лежит широкий спектр, включающий частичные победы и поражения, непобеды и поражения. Что означает слова, которые мы ежедневно используем? Все ли слои общества их понимают одинаково? Где граница между приемлемым и неприемлемым",

– отметил Пекарь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай и Турция активизировались с темой переговоров Украины и РФ, потому что увидели для себя окно возможностей.



