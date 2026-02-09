logo

Главная Новости Общество Война с Россией Названы города, которые скоро "падут": где на фронте продолжаются последние бои
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы города, которые скоро "падут": где на фронте продолжаются последние бои

Где на фронте ухудшается ситуация: продолжаются последние бои

9 февраля 2026, 14:21
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуация в районе Покровска продолжает ухудшаться. Враг затягивает свою пехоту в северную часть Покровска – оккупанты, переодевшись в гражданскую одежду, вывозят тела своих 200-х военных.

Названы города, которые скоро "падут": где на фронте продолжаются последние бои

Война в Украине. Иллюстративное фото

Заход в город сильно ограничен, пишут аналитики платформы DeepState. Противник активно проводит дистанционное минирование. Разминированные участки противник сразу заминирует. Продолжаются также постоянные попытки врага зайти в Гришино и в последнее время больше внимания пилотов приковано уже к этому населенному пункту, а не на Покровск, чем пользуется враг.

"Также по нашей информации, за последние дни было несколько попыток со стороны Сил Обороны завести личный состав бронированной техникой... Автомобили были уничтожены, личный состав 300. Стоит отметить, что враг усилил применение КАБов по позициям Сил Обороны", — говорится в сообщении.

На Мирноградском отрезке, по данным платформы, враг скапливает силы на фермах на севере. Личный состав находится в церкви, вместе с гражданскими, в нарушение, в частности, норм гуманитарного права.

"Продолжаются хаотические бои в северной части города остатками группировки Сил Обороны, которые находятся в Мирнограде, и на выход которых нет никаких планов, несмотря на то, что Покровск вот-вот перейдет в руки врага", — отмечают в DeepState.

Все активнее в поле зрения, как пишут аналитики, появляется Родинское, где противник с каждым днем усиливает свое давление. Однако самая большая проблема, что враг совершает рейды небольшими группами пехоты к западу от Родинского в глубину обороны и выискивает пилотов, которые сегодня под угрозой попасть в огневой контакт со штурмовиками противника.

"Одновременно с этим, Родинское является последним населенным пунктом, который дает возможность попыток выйти из Мирнограда, что прекрасно понимает враг. Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются...", — подытожили аналитики.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как власть, по словам бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, вредит фронту.



Источник: https://t.me/DeepStateUA/23175
