Названо самое критическое направление на фронте: штурмы не прекращаются вообще

В течение последней недели оккупанты не прекращают штурм Часового Яра ни днем, ни ночью, заявил военный Кирилл Сазонов.

Часов Яр

"Вот просто нет момента, когда везде отбились. Если отбился ты и соседи на флангах, значит где-то дальше штурм продолжается. В принципе, по сводкам ОСУВ "Хортица" видите картину. Формулировка "продолжаются штурмовые действия" становится уже нормой. При этом они же за эти штурмы платят и платят очень дорого. Арта, РСЗВ, минометы наши собирают с них такую дань, что нормальные люди сошли бы с ума. И по личному составу, и по технике. Но продолжают лезть", — говорит Сазонов.

По его словам, захватчики одновременно штурмуют Часов Яр, вспоминают дороги, по которым пытались нас в апреле обойти с двух сторон – лезут и туда. Кроме того, по его информации, бои идут в районах Иваньковского, которое местные по старинке называют "Красное" и теперь оно полностью оправдало это цветовое название. Также, добавил военный, оккупанты лезут в районе Калинового и везде в районе города.

"Полезли вчера даже на Торецком участке, где давно было стабильно. Просто мясом лезли очень упорно, захватили какую-то большую водонапорную станцию, набились толпой в бетонный корпус, заняли оборону, но… прилетела наша ракета посмотреть, кто тут такой шумный. Нет теперь водонапорной станции или что это был за объект – не важно уже. Там и остались все", — рассказал Сазонов.

По его словам, по ощущениям, оккупанты постоянно перебрасывают резервы на Часов Яр.

"Потому что кладут пачками своих в этих штурмах. Похоже, что вот это и будет самый тяжелый и критичный период тут – вот именно эти дни и недели. Чем закончится – увидим", — отметил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты штурмуют Часов Яр под препаратами.



