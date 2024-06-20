Названо самое критическое направление на фронте: штурмы не прекращаются вообще

В течение
последней недели оккупанты не прекращают штурм Часового Яра ни днем, ни ночью,
заявил военный Кирилл Сазонов.
Часов Яр
"Вот просто нет
момента, когда везде отбились. Если отбился ты и соседи на флангах, значит
где-то дальше штурм продолжается. В принципе, по сводкам ОСУВ "Хортица" видите
картину. Формулировка "продолжаются штурмовые действия" становится уже нормой.
При этом они же за эти штурмы платят и платят очень дорого. Арта, РСЗВ,
минометы наши собирают с них такую дань, что нормальные люди сошли бы с ума. И
по личному составу, и по технике. Но продолжают лезть", — говорит Сазонов.
По его словам,
захватчики одновременно штурмуют Часов Яр, вспоминают дороги, по которым
пытались нас в апреле обойти с двух сторон – лезут и туда. Кроме того, по его
информации, бои идут в районах Иваньковского, которое местные по старинке
называют "Красное" и теперь оно полностью оправдало это цветовое название. Также,
добавил военный, оккупанты лезут в районе Калинового и везде в районе города.
"Полезли вчера
даже на Торецком участке, где давно было стабильно. Просто мясом лезли очень
упорно, захватили какую-то большую водонапорную станцию, набились толпой в
бетонный корпус, заняли оборону, но… прилетела наша ракета посмотреть, кто тут
такой шумный. Нет теперь водонапорной станции или что это был за объект – не
важно уже. Там и остались все", — рассказал Сазонов.
По его словам, по
ощущениям, оккупанты постоянно перебрасывают резервы на Часов Яр.
"Потому что
кладут пачками своих в этих штурмах. Похоже, что вот это и будет самый тяжелый
и критичный период тут – вот именно эти дни и недели. Чем закончится – увидим",
— отметил Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что оккупанты штурмуют Часов Яр под препаратами.
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