Названо направление, где россияне могут получить какой-то успех: когда ждать штурма

Аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин не будет использовать тему войны в Украине во время своей предвыборной кампании. Но все может измениться, если российские войска сумеют добыть хотя бы какие-то победы, смогут продвинуться вперед. Где россияне могут получить какой-то успех? Когда оккупанты могут пойти на большой штурм Авдеевки? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Путин, "захватив" Авдеевку, хочет показать во время предвыборной кампании свою победу

Военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что Авдеевское направление – единственное, где россияне реально имеют шансы одержать успех.

"Авдеевку постараются брать снова и снова уже не первый месяц. Авдеевка – единственное место на всем фронте, где хоть что-то выходит у российского командования. Город практически взят в клеще, пять-семь километров остался до того, чтобы их закрыть", — считает эксперт.

По его словам, оккупированная Авдеевка должна стать для Путина важным элементом во время предвыборной кампании. Он хочет показать, что умеет достигать победы, оккупировать все новые и новые города. Росси1ским пропагандистам важно на новогодние и рождественские праздник преподнести россиянам тему для обсуждения. Захват Авдеевки оккупанты хотят подать, как личную победу Путина.

Во время масштабного наступления на Авдеевку российские войска будут применять тяжелую технику

Военный эксперт Роман Свитан в интервью "24 канала" заявил, что россияне ограничены во времени для штурмов Авдеевки. Ведь, если начнется сезон затяжных дождей, тяжелая техника просто не сможет передвигаться по чернозему.

Роман Свитан отметил, что сейчас захватчики работают артиллерией и немного авиацией, иногда проводят "мясные штурмы", но небольшими группами. К серьезному наступлению оккупанты, по словам эксперта, готовят технику, понимая, что у них будет "окно возможностей" на несколько дней или неделю — до серьезных дождей.

По словам эксперта, украинские артиллеристы и ракетчики делают все возможное, чтобы помешать россиянам подготовиться к новой атаке агрессора.

"Если техники там не будет, то без техники штурма как такового тоже не будет", — добавил он.

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