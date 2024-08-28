Названа неочевидная причина, почему военные в Донецкой области без боя отдают позиции оркам

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Ткачик Олеся
Враг оккупировал Новогродовку, и это очень плохие новости, отметил военный, политолог Виктор Андрусив. При этом он напомнил, что весной в 10 километрах от Новогродовки строились укрепления, сам же город тоже окопывали.
Война в Украине
При этом он подчеркнул, что сейчас создается большая опасность Карловскому укрепрайону, который мог очень долго держаться, если бы враг его не обходил.
По его словам, это могло произойти по двум причинам. Первая – физическая, отсутствие людей и снарядов. Людей настолько не хватает, что пилоты fpv держат окопы, аналогично снарядам, если раньше удавалось уничтожить половину орков в момент высадки десанта, то теперь вообще ничем не стреляют, подчеркнул эксперт.
Вторая причина, по его словам, управления. Он напомнил, что в начале весны боевых комбригов снимали за одну потерянную деревню, а тут уже оперативный кризис и ничего.
При этом он добавил, что командование знает о кризисе и комбриги доносят все новости без украшений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные оставили позиции на Покровском направлении без боя.
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