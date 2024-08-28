Названа неочевидная причина, почему военные в Донецкой области без боя отдают позиции оркам

Враг оккупировал Новогродовку, и это очень плохие новости, отметил военный, политолог Виктор Андрусив. При этом он напомнил, что весной в 10 километрах от Новогродовки строились укрепления, сам же город тоже окопывали.

Война в Украине

"Всю эту территорию можно было держать очень долго. А теперь враг не просто очень быстро ее захватил, он захватил и наши укрепления, из которых выбить его будет сложно", — заявил Андрусив.

При этом он подчеркнул, что сейчас создается большая опасность Карловскому укрепрайону, который мог очень долго держаться, если бы враг его не обходил.

"Фактически через несколько недель враг прошел дистанцию, на которую иногда тратил 9 месяцев. Более того, сейчас туда опрокидывают еще два полка орков для поддержки наступления", – отметил Андрусив.

По его словам, это могло произойти по двум причинам. Первая – физическая, отсутствие людей и снарядов. Людей настолько не хватает, что пилоты fpv держат окопы, аналогично снарядам, если раньше удавалось уничтожить половину орков в момент высадки десанта, то теперь вообще ничем не стреляют, подчеркнул эксперт.

Вторая причина, по его словам, управления. Он напомнил, что в начале весны боевых комбригов снимали за одну потерянную деревню, а тут уже оперативный кризис и ничего.

"На этом фоне разворачивается еще одна очень плохая тенденция – в бригадах донецкой области набирает тренд вера в то, что есть договоренность по которой область сдают. Я сначала это слышал где-то, а теперь я это слышу почти от всех с кем общаюсь. И этот тренд ведет к тому, что позиции реально просто бросают", – заявил Андрусив.

При этом он добавил, что командование знает о кризисе и комбриги доносят все новости без украшений.

"Остается верить, что у руководства есть определенный замысел. Не буду излагать идеи, что это может быть, но напомню, что стремительное продвижение орков в Киевской области привело к катастрофе их, а не нас", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные оставили позиции на Покровском направлении без боя.



