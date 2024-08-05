Названа главная цель войны России против Украины: какую цель преследует

Есть сценарии замораживания войны между Украиной и Россией, об этом порталу "Комментарии" заявил политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли. Кроме того, он обратил внимание, что официальные лица Украины заявляют о готовности начать переговоры.

Война в Украине

"Связано это с предвыборной кампанией в США. Да и в случае победы на выборах Дональда Трампа шансы на то, что конфликт будет заморожен в ближайшей перспективе, а именно в течение года крайне высокие. Это во-первых. А во-вторых, следует понимать, что мы живем в эпоху постполитики, когда заявления делаются ради того, чтобы вызвать резонанс", – заявил политолог.

Эксперт также обратил внимание, что Россия шантажирует Запад применением ядерного оружия и этот шантаж действует.

"Именно поэтому США и НАТО не предоставляют нам достаточно вооружения, не позволяют бить западным оружием по территории России как раз для того, чтобы избежать эскалации и привлечения к конфликту с Россией", – подчеркнул эксперт.

Что касается Израиля, то, по мнению Максима Яли, пока ситуация не вышла из-под контроля и вряд ли до этого дойдет, потому что Соединенные Штаты оказывают давление на правительство Израиля и угрожают ему, что если Израиль и дальше будет наращивать эскалацию, в следующий раз они в помощь ему не придут и не помогут отразить ракетный удар со стороны Ирана.

При этом, по мнению Яли, такая ситуация выгодна Китаю, потому что власть Запада на мировой арене уменьшается.

"Запад теряет статус глобального полицейского. Ну, а законы геополитики свидетельствуют о том, что если где-то появляется вакуум власти, как вот в ситуации с тем же Ближним Востоком (Афганистан, Ирак), откуда США вывели свой военный контингент, там начинают действовать другие. То есть, мы видим транзит от униполярного мирового порядка до мультиполярного. Именно в этом состоит одна из главных целей России в войне с Украиной – закрепить статус России как одного из полюсов в международной системе", — заявил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, началась ли уже Третья мировая война.



