Назван максимум по территориям, на который Россия претендует в Украине

Сегодняшний удар по нефтебазе в Кировской области показателен, говорит военный Кирилл Сазонов.

Война в Украине

"Там практически 1200 км до украинской границы. Но вы же понимаете, что мы эти дроны не с границы пускаем. Плюс вчерашняя презентация баллистической ракеты "Паляниця". Радиус поражения у произведенного в Украине оружия становится все больше. И мы ни с кем не должны согласовывать его использование. Это немного меняет характер войны, согласитесь. Постепенно, но меняет", — говорит военный.

Он подчеркнул, что вначале войны противник лез по сухопутной территории и забрасывал нас ракетами.

"Теперь из сухопутного продвижения есть только Покровск и по метру на Торецке. Ракеты и дроны продолжает запускать, мы все это видим. Так и ответочка летит неслабо. Нефтебазы в Ростовской области дарили огонь зрителям. Теперь Кировская. Эти удары очень болезненные для российской экономики и инфраструктуры", — говорит Сазонов.

Плюс, добавляет военный, Украина наращивает производство дальних дронов и начинает пробовать на вкус российскую энергосистему.

"А потенциальных целей на территории России столько, что никакое ПВО их не сможет закрыть даже теоретически. Они это сами прекрасно понимают и сосредоточили полноценную защиту на Москве, Питере и ключевых аэродромах. Но и там не без дырок", — подчеркнул военный.

При этом он убежден, что наступление на земле российские оккупанты провалили.

"Максимум, на что они сейчас претендуют – оккупация Донецкой и Луганской областей с сохранением сухопутного коридора в Крым. Но и по этому вопросу у ЗСУ есть свое мнение. Так что война превращается в постоянный обмен ударами по объектам в тылу. И первым переговоров запросит тот, чей ущерб будет не больше, а критичнее", — уверен Сазонов.

Военный напомнил, что по прогнозам для России это середина 2025 года. А для Украины, считает Сазонов, такой критичной черты вообще не существует.

"Мы защищаемся. А когда за тобой погнался медведь, погоня прекращается не когда ты устал, а когда устал медведь. Ну, нашему медведю мы желаем не только устать", — добавил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о ситуации на Покровском направлении, и почему там военные сдали оркам позиции без боя.



