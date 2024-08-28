Назван максимум по территориям, на который Россия претендует в Украине

Сегодняшний удар
по нефтебазе в Кировской области показателен, говорит военный Кирилл Сазонов.
Война в Украине
"Там практически
1200 км до украинской границы. Но вы же понимаете, что мы эти дроны не с
границы пускаем. Плюс вчерашняя презентация баллистической ракеты "Паляниця".
Радиус поражения у произведенного в Украине оружия становится все больше. И мы
ни с кем не должны согласовывать его использование. Это немного меняет характер
войны, согласитесь. Постепенно, но меняет", — говорит военный.
Он подчеркнул,
что вначале войны противник лез по сухопутной территории и забрасывал нас
ракетами.
"Теперь из
сухопутного продвижения есть только Покровск и по метру на Торецке. Ракеты и
дроны продолжает запускать, мы все это видим. Так и ответочка летит неслабо.
Нефтебазы в Ростовской области дарили огонь зрителям. Теперь Кировская. Эти
удары очень болезненные для российской экономики и инфраструктуры", — говорит
Сазонов.
Плюс, добавляет
военный, Украина наращивает производство дальних дронов и начинает пробовать на
вкус российскую энергосистему.
"А потенциальных
целей на территории России столько, что никакое ПВО их не сможет закрыть даже
теоретически. Они это сами прекрасно понимают и сосредоточили полноценную
защиту на Москве, Питере и ключевых аэродромах. Но и там не без дырок", —
подчеркнул военный.
При этом он
убежден, что наступление на земле российские оккупанты провалили.
"Максимум, на что
они сейчас претендуют – оккупация Донецкой и Луганской областей с сохранением
сухопутного коридора в Крым. Но и по этому вопросу у ЗСУ есть свое мнение. Так
что война превращается в постоянный обмен ударами по объектам в тылу. И первым
переговоров запросит тот, чей ущерб будет не больше, а критичнее", — уверен
Сазонов.
Военный напомнил,
что по прогнозам для России это середина 2025 года. А для Украины, считает
Сазонов, такой критичной черты вообще не существует.
"Мы защищаемся. А
когда за тобой погнался медведь, погоня прекращается не когда ты устал, а когда
устал медведь. Ну, нашему медведю мы желаем не только устать", — добавил
Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал о ситуации на Покровском направлении, и почему там военные сдали
оркам позиции без боя.
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