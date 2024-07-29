Назван базовый сценарий окончания войны: что он предполагает

Главной задачей для российских захватчиков остается освобождение Донецкой и Луганской областей, считает военный, политолог Виктор Андрусив.

Война в Украине

"Все остальные направления могут носить исключительно отвлекающий маневр. Я убежден, что один из базовых сценариев завершения войны в голове орков выглядит как захват этих областей, после чего можно заявить, что цели "СВО" достигнуты и перейти в оборону, предлагая всем признать реальность во имя мира", — отметил он. политолог.

Кроме того, он объяснил, почему, несмотря на провал, россияне не убираются из Харьковской области.

"Единственная причина, почему они теперь вынуждены класть там значительные силы – это “локальное поражение”. Они не могут себе позволить еще раз отступить, чтобы мы заявили о своем успехе. Поэтому платят за это сполна, и не усиливают главные направления этим мясом", — считает Андрусив.

Также политолог напомнил, что Украину пугали резервами РФ в 300 тысяч, которые приступят к большой наступательной операции. По его словам, как минимум 150 тысяч уже было введено в бой с апреля.

"Собственно, большая наступательная операция превратилась в дряблую ползучую. Распыление сил и стачивание их в нашу оборону нивелировало эту колоссальную цифру, которой нас пугали. Между тем, в Москве подняли одноразовое вознаграждение за контракт на СВО до 20 тысяч долларов. О чем это говорит? Правильно, у кого проблемы с набором. Я, как и большинство других экспертов, считаю, что в октябре Путин будет вынужден пойти на мобилизацию, может и раньше. Это не плохо и не хорошо. Это может наконец-то спровоцировать осложнения в РФ, а может и нет", — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что враг продвигается там, где есть плохое управление и колоссальное истощение. Сменить это можно только адекватными командирами и свежими резервами. Кроме того, он добавил, что все идет к заморозке войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные говорят о тяжелой ситуации на фронте.





