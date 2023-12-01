"Назад возвращаются одна-две машины": боец ВСУ рассказал о штурмах россиян под Авдеевкой



















Российские оккупанты продолжают наступать на город Авдеевка Донецкой области, однако погодные условия не способствуют им, а обратно возвращаются одна-две единицы вражеской техники. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Андрей Шишук, передает портал "Комментарии".

Оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку. Фото из открытых источников

По словам бойца ВСУ, атаки врага обычно заканчиваются для них не очень удачно и со значительными потерями техники.

"К Коксохимическому заводу идет бетонная дорога, а в направлениях Степного и севернее – поля и грунтовки. Сейчас, когда все размокает, особой возможности туда добраться техникой у них не будет. Эти попытки были неделю назад и несколько дней назад. Почти все их штурмы закончились тем, что максимум одна или две единицы техники возвращались назад, а остальные оставались", – рассказал Андрей Шишук.

Военнослужащий сообщил, что основные свои силы захватчики направляют на Авдеевский коксохимический завод. Он отметил, что враг пытается подъехать вплотную к территории завода.

"Россияне очень хотят заскочить за нашу передовую позицию и там выгрузить пехоту. Они согласны на это жертвовать технику, людей, бронегруппы. Когда танк будет прокладывать дорогу, они хотят проскочить первую позицию и где-то там выгрузить все, чтобы их люди не могли отступить, кроме как вступить в бой. Вот такая тактика", – отметил Андрей Шишук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты, копавшие окопы в районе населенного пункта Майорск Донецкой области, понесли большие потери.

"Комментарии" также писали, что российский диктатор Владимир Путин издал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих. Кремль заявил, что увеличивает численность армии из-за якобы растущих угроз для России, связанных с продолжающимся расширением НАТО и полномасштабным вторжением российских оккупантов в Украину. Решение Путина в Кремле назвали "адекватной реакцией" на "агрессивную деятельность НАТО". Также сообщается, что для увеличения численности армии в России, якобы, не планируется проведение мобилизации и существенное увеличение призыва на срочную службу.

