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"Назад возвращаются одна-две машины": боец ВСУ рассказал о штурмах россиян под Авдеевкой

Захватчики не оставляют попыток наступать на Авдеевку

1 декабря 2023, 23:39
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские оккупанты продолжают наступать на город Авдеевка Донецкой области, однако погодные условия не способствуют им, а обратно возвращаются одна-две единицы вражеской техники. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Андрей Шишук, передает портал "Комментарии".

"Назад возвращаются одна-две машины": боец ВСУ рассказал о штурмах россиян под Авдеевкой

Оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку. Фото из открытых источников

По словам бойца ВСУ, атаки врага обычно заканчиваются для них не очень удачно и со значительными потерями техники.


"К Коксохимическому заводу идет бетонная дорога, а в направлениях Степного и севернее – поля и грунтовки. Сейчас, когда все размокает, особой возможности туда добраться техникой у них не будет. Эти попытки были неделю назад и несколько дней назад. Почти все их штурмы закончились тем, что максимум одна или две единицы техники возвращались назад, а остальные оставались", – рассказал Андрей Шишук.

Военнослужащий сообщил, что основные свои силы захватчики направляют на Авдеевский коксохимический завод. Он отметил, что враг пытается подъехать вплотную к территории завода.

"Россияне очень хотят заскочить за нашу передовую позицию и там выгрузить пехоту. Они согласны на это жертвовать технику, людей, бронегруппы. Когда танк будет прокладывать дорогу, они хотят проскочить первую позицию и где-то там выгрузить все, чтобы их люди не могли отступить, кроме как вступить в бой. Вот такая тактика", – отметил Андрей Шишук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты, копавшие окопы в районе населенного пункта Майорск Донецкой области, понесли большие потери.

"Комментарии" также писали, что российский диктатор Владимир Путин издал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих. Кремль заявил, что увеличивает численность армии из-за якобы растущих угроз для России, связанных с продолжающимся расширением НАТО и полномасштабным вторжением российских оккупантов в Украину. Решение Путина в Кремле назвали "адекватной реакцией" на "агрессивную деятельность НАТО". Также сообщается, что для увеличения численности армии в России, якобы, не планируется проведение мобилизации и существенное увеличение призыва на срочную службу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pYjIVrZB4zI
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