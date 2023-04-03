Наводила ракеты на больницы и общежития: СБУ задержала вражескую агентку

СБУ задержала вражескую информаторку, которая наводила российские ракеты на больницы и общежития в Краматорске. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Наводила російські ракети на Краматорськ

Злоумышленницей оказалась жительница Краматорска, которую дистанционно завербовал сотрудник ФСБ. Для привлечения женщины к негласному сотрудничеству враг использовал запрещенные соцсети Вконтакте и Одноклассники, где она активно высказывалась в поддержку вооруженной агрессии РФ. В дальнейшем по указанию агрессора фигурантка пыталась обнаружить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений Госпогранслужбы на территории региона, сообщает украинская спецслужба.

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Кроме того, она обходила город и обозначала в электронных картах координаты местных больниц и общежитий. Разведданные требовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею вражеской разведывательной задачи. У задержанной изъят мобильный телефон, используемый для выполнения вражеских указаний и коммуникации с представителем российской спецслужбы.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении за совершенное преступление.

Между тем, в Мелитополе взорвали коллаборанта. В Мариуполе рашисты готовятся к обороне. А Зеленский заинтриговал: неделя будет особенно весомой для нашей защиты.

"Следующая неделя будет особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе. Уже готовимся к запланированным событиям и решениям", — заявил Владимир Зеленский.