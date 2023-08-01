Научились ли россияне сбивать ракеты Storm Shadow: ответ Юрия Игната

Дальнобойные ракеты "Storm Shadow", которые теперь есть на вооружении ВСУ, летят довольно низко, поэтому их трудно перехватить. Однако нельзя исключать, что российские войска могут их сбивать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ракеты Storm Shadow. Фото: из открытых источников

"И Storm Shadow, и SCALP, и тот же в перспективе, надеюсь, Taurus – это ракеты, которые летят довольно низко. Перехватить их обычными средствами ПВО чрезвычайно трудно", — заявил Игнат.

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Однако спикер добавил, что это такие же крылатые ракеты, которые враг применяет против Украины. Те же Х-101. Они такие же по классу. Поэтому исключать то, что Storm Shadow сбивают, нельзя. Тем не менее, есть довольно много подтверждений того, что эти ракеты долетают к своей цели. И долетают очень хорошо, что Украине, конечно же нравиться.

Игнат подчеркнул, что именно поэтому Украине нужно больше такого вооружения, чтобы поражать военные цели в тылу врага.

"И принятие решений от наших партнеров (Ред. – по Taurus) было бы очень актуально", — резюмировал Юрий Игнат.

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