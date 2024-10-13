НАТО отправило на охоту F-16: российские Z-блоггеры бьются в истерике

Российский Telegram-канал Fighterbomber, который ведет бывший военный летчик, сообщил о сбитии российского истребителя-бомбардировщика Су-34 над Украиной. Была также опубликована фотография сбитого самолета. По состоянию на данный момент ни Министерство обороны России, ни Украина не предоставили официальных комментариев по этому инциденту.

F-16

Некоторые пророссийские Telegram-каналы отметили, что самолет был сбит примерно в 50 км от линии фронта, и по их данным, это сделал американский истребитель F-16 Fighting Falcon, сообщает Forbes.

При этом издание напоминает, что Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали передать Украине более 90 самолетов F-16 после получения одобрения от президента США Джо Байдена. Первые F-16 прибыли в Украину в августе этого года. Если информация о сбитии подтвердится, это станет первым случаем, когда американский истребитель одержал победу над пилотируемым российским самолетом.

Су-34, являющийся двухместным сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком с двумя двигателями, был разработан еще в 1980-х годах для ВВС СССР, а на вооружение официально стал в 2014 году. Этот самолет считается одним из самых мощных в российском арсенале, поэтому его потеря — серьезный удар для Москвы, особенно в условиях проблем с производством новых самолетов.

Российские милблогеры, активно работающие в Telegram, быстро отреагировали на потерю Су-34. Канал "VDV for Honesty and Justice" предупредил, что НАТО "отправило F-16 на охоту", что может привести к увеличению потерь российской авиации.

Интересно, что миллблогеры избегают прямой критики в адрес диктатора Владимира Путина, сосредотачивая свое внимание на военном командовании. По словам эксперта по национальной безопасности Мэтью Шмидта, они критикуют армию за некомпетентность, но одновременно поддерживают Путина, призывая его к кадровым изменениям в военных структурах.

Быстрое распространение новостей через Telegram и другие соцсети предваряет официальные заявления Кремля. Как отмечает аналитик Роджер Энтнер, "смартфоны и соцсети предоставляют каждому возможность мгновенно распространять информацию", что является серьезным вызовом тоталитарным режимам, которые полагаются на контроль информационных потоков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вероятно, F -16 в Украине впервые сбил российского истребителя.



