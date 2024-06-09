НАТО отменяет свой план помощи Украине: нашли альтернативу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отказывается от планов создать пятилетний фонд военной помощи Украине на 100 млрд евро. Такая ситуация возникла из-за противодействия некоторых членов альянса. Вместо этого, Столтенберг призвал сохранить текущие расходы стран членов НАТО на помощь Украине.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Bloomberg, генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил об отмене предварительной идеи по фонду на 100 млрд евро для Украины. Согласно новому предложению, которое могут поддержать министры обороны стран НАТО на следующей неделе на встрече в Брюсселе, союзники примут на себя обязательство тратить не менее 40 млрд евро ежегодно на поддержку Украины. Сюда входят как летальное оружие, так и гуманитарная помощь.

"Мы уже тратили около 40 миллиардов евро в год, но я прошу союзников взять на себя обязательства по этому поводу в ближайшие годы. Мы должны поддерживать по крайней мере этот уровень поддержки ежегодно столько, сколько это необходимо", — сказал Столтенберг.

Эта сумма соответствует примерно среднегодовой поддержке Украины странами НАТО с начала полномасштабного вторжения России. У каждой страны будут установлены обязательства по помощи Украине в соответствии с процентом их ВВП. Кроме того, НАТО будет публиковать ежегодный отчет о выполнении таких обязательств.

Ожидается, что такой формат помощи Украине обеспечит большую прозрачность среди союзников, а также создаст давление на партнеров, которые не выполняют свои обязательства. По этому принципу США будет оказывать примерно половину помощи от остальных членов альянса.

Большинство стран НАТО поддержали такую позицию, кроме Венгрии. Виктор Орбан призвал, чтобы НАТО разрешило Венгрии отменить обязательства по поддержке Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал российское вторжение в Украину "человеческим решением" Путина.

Также "Комментарии" писали о том, кто станет новым генсеком НАТО после Йенса Столтенберга.