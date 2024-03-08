Наступление России набирает обороты. В разведке рассказали, где активизировался враг

Как сообщил Кивисельг, российские захватчики все еще удерживают инициативу на некоторых участках фронта в Украине. При этом он подчеркнул, что ранее активность россиян снижалась, однако в течение нескольких последних недель начала набирать обороты. По его словам, такая активность особенно касается сухопутных войск.

Украинские военные

По словам разведчика, россияне пытаются выявить слабые участки фронта, чтобы усилить на них наступление. В частности, речь идет об участке Купянск – Кременная – Сватово (Луганское направление) и Бахмут и Авдеевка (Донецкое направление).

При этом Кивисельг заявил, что на этих обоих направлениях захватчики продвинулись вперед.

"К счастью, это произошло в очень ограниченных масштабах",

– добавил разведчик.

По его информации, в районе Бахмута можно наблюдать определенное продвижение окупантов на северо-западе и западе. Если же говорить об Авдеевке, то там не происходит никаких существенных действий, добавил разведчик.

При этом он добавил, что на юге Украины активность врага была ниже, чем на востоке страны. Вместе с тем, разведчик подчеркнул, что оккупанты все же пытаются продвинуться в направлении Роботиного и Вербового. Также он добавил, что Силы обороны продолжают удерживать свои плацдармы на левом берегу Днепра.

Напомним, как рассказывал портал "Комментарии", по информации аналитиков, три украинских бригады Вооруженных сил сумели остановить наступление российских захватчиков, активизировавшихся после захвата Авдеевки. Как следствие, оккупанты потеряли много тяжелой техники. Кроме того, они понесли потери и в живой силе, получив отпор украинских защитников.