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Наступление РФ выдыхается: действительно ли Кремль хочет переговоров

Кремль не прочь начать переговоры о завершении войны

сегодня, 21:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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Не так давно российский диктатор Владимир Путин озвучил ряд возможных переговорных позиций с Украиной.

Наступление РФ выдыхается: действительно ли Кремль хочет переговоров

Наступление РФ притормозило. Фото из открытых источников

По словам политолога Игоря Рейтеровича, многие предложения Путина абсолютно неприемлемы. Однако, по его мнению, Кремль готов довольствоваться реализацией даже незначительной части из них.

"Разговоры Кремля о готовности к переговорам коррелируют с ситуацией на фронте. С одной стороны Россия пытается продемонстрировать всему миру способность продолжать наступление, захватывать новые территории и продвигаться вперед. С другой стороны, мы видим, что дела у россиян обстоят не так хорошо, как они пытаются это представить. В реальности мы видим, как наступление России выдохлось. Наступление россиян на Харьковщине остановилось", — отметил Игорь Рейтерович.

По словам политолога, у Кремля не хватает ресурсов, чтобы переломить ситуацию на фронте.

"У РФ, безусловно, есть ресурсы, чтобы держать фронт. Однако большое наступление и прорыв фронта выглядят сейчас как невыполнимые амбиции РФ", — добавил политексперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q7mr13Rzdbs
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