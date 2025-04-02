Наступление РФ в Курской области: в Генштабе показали карту

Российские войска продолжают наступательные действия на Курщине. За последние сутки зафиксировано продвижение противника на нескольких отрезках фронта. Об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как отметил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, на Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 265 артиллерийских обстрелов, из них два — из реактивных систем залпового огня. Также противник совершил 27 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу.

В сравнении с картой по состоянию на утро 1 апреля отчетливо видно, что за сутки зона, которую контролируют украинские защитники в Курской области, уменьшилась. Зафиксировано продвижение оккупантов на запад от населенного пункта Гуево.

Отмечается, что именно в направлении Гуево сконцентрировано больше всего вражеских войск. Также Россия направляет наступательные действия на юго-запад от города Суджа.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска недавно продвинулись вдоль границ Сумско-Курской области на фоне продолженных усилий России вытеснить украинские войска из Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Олешни (юго-западнее Суджи).

"1 апреля российские военкоры заявили, что российские войска захватили Гуево (южнее Суджи) Курской области, Веселовку и Владимировку Сумской области (оба к северу от города Сумы)", – отмечают в ISW.

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