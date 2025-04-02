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Россияне продвигаются вдоль границы: где удалось прорвать оборону

Враг не прекращает наступление на границе с Сумской областью

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

Российские войска недавно продвинулись вдоль границ Сумско-Курской области на фоне продолженных усилий России вытеснить украинские войска из Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Россияне продвигаются вдоль границы: где удалось прорвать оборону

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Олешни (юго-западнее Суджи).

"1 апреля российские военкоры заявили, что российские войска захватили Гуево (южнее Суджи) Курской области, Веселовку и Владимировку Сумской области (оба к северу от города Сумы)", – отмечают в ISW.

Российские источники утверждали, что 1 апреля бои продолжались северо-восточнее города Сумы в районе Басовки и Журавки и к югу от Суджи в районе Гуевого.

Сообщается, что подразделения российского 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) действуют вблизи Гуево.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты заявили в субботу о захвате населенного пункта Веселовка на Сумщине. Об этом первым заявило в сводке Минобороны РФ. По данным Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, на территории Сумщины прорыв российских войск через украинскую границу не зафиксирован. В то же время противник продолжает действовать малыми штурмовыми группами. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко объяснил, что напротив занятой Силами обороны территории Курщины россияне накопили свои силы "достаточно немаленькие и по личному составу, и по технике", которыми пытается выбить украинские войска из Курской области.

"И собственно эти же силы, но в виде малых штурмовых групп, враг пытается использовать по направлению населенного пункта Новенькое и Журавки. Не могу исключать, что враг попытается применять такую же тактику и на направлении других населенных пунктов, фактически пытаясь расширить зону боев по границе или по территории Украины", — сказал спикер.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-1-2025
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