Россияне продвигаются вдоль границы: где удалось прорвать оборону

Российские войска недавно продвинулись вдоль границ Сумско-Курской области на фоне продолженных усилий России вытеснить украинские войска из Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Олешни (юго-западнее Суджи).

"1 апреля российские военкоры заявили, что российские войска захватили Гуево (южнее Суджи) Курской области, Веселовку и Владимировку Сумской области (оба к северу от города Сумы)", – отмечают в ISW .

Российские источники утверждали, что 1 апреля бои продолжались северо-восточнее города Сумы в районе Басовки и Журавки и к югу от Суджи в районе Гуевого.

Сообщается, что подразделения российского 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) действуют вблизи Гуево.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты заявили в субботу о захвате населенного пункта Веселовка на Сумщине. Об этом первым заявило в сводке Минобороны РФ. По данным Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, на территории Сумщины прорыв российских войск через украинскую границу не зафиксирован. В то же время противник продолжает действовать малыми штурмовыми группами. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко объяснил, что напротив занятой Силами обороны территории Курщины россияне накопили свои силы "достаточно немаленькие и по личному составу, и по технике", которыми пытается выбить украинские войска из Курской области.

"И собственно эти же силы, но в виде малых штурмовых групп, враг пытается использовать по направлению населенного пункта Новенькое и Журавки. Не могу исключать, что враг попытается применять такую же тактику и на направлении других населенных пунктов, фактически пытаясь расширить зону боев по границе или по территории Украины", — сказал спикер.