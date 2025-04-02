Россияне расширяют плацдарм: в США предупредили, где агрессор начнется новый прорыв

Российские захватнические войска имеют десятикратное преимущество в живой силе вблизи города Лиман в Донецкой области и продолжают накапливать живую силу и технику, чтобы начать масштабное наступление в этом районе. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Обнародованные 28 марта и геолокализованные 1 апреля кадры подтверждают то, что войска России недавно продвинулись на северо-запад от Новолюбовки (к северо-востоку от Лимана) и, вероятно, оккупировали это село. Также противник недавно реализовал подтвержденное продвижение на юго-восток от Нового (к западу от Новолюбовки).

Американские аналитики предполагают, что российские войска могут использовать свой расширенный плацдарм к северо-востоку от Лимана для поддержки захвата Боровой или Лимана в ближайшие месяцы.

В ISW уверены, что российские войска также могут использовать свой плацдарм к северо-востоку от Лимана для захвата оставшегося одного процента Луганской области, находящейся под контролем Украины.

В Институте изучения войны не исключают, что Москва, вероятно, использует второй захват и удержание Луганской области для получения рычагов влияния во время текущих переговоров о прекращении огня и будущих мирных переговоров.

"ISW продолжает считать, что российские официальные лица намеренно затягивают перемирие и мирные переговоры в надежде получить больше территории, чтобы иметь больше рычагов влияния во время будущих мирных переговоров", — говорится в отчете.

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