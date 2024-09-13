Наступление РФ на Покровском направлении: ВСУ пытаются выйти из полуокружения

На Покровском направлении украинские защитники оказались в полуокружении. Сейчас бойцы ВСУ пытаются выйти из мешка. Однако решение об отводе украинских сил было принято с большим опозданием, считает офицер ВСУ Николай Мельник.

ВСУ попали в полуокружение на Покровском направлении. Фото из открытых источников

"Покровское направление. Судя по карте, Силы обороны Украины пытаются выйти из "мешка" на восточном берегу реки Волча. Решение верно, но принято с большим опозданием", — отметил Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что на Покровском направлении враг также продвинулся в городе Украинск.

"Враг продвинулся в Украинске. Думаю, судьба этого города решена. Однако Горняк нужно удержать – его можно держать при наличии людей и средств", — подчеркнул он.

В общем, добавил офицер ВСУ, "как говорят наши отцы-командиры, ситуация сложная, но контролируемая, то есть где-то сложная, а где-то – контролируемая".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское контрнаступление в Курской области стало неожиданным для украинского подразделения. Как пишет Financial Times, российское контрнаступление, ставшее первой большой попыткой РФ отвоевать территории Курской области, сосредоточилось на левом северном фланге украинского плацдарма на участке от населенного пункта Краснооктябрьское до городов Снагость и Гордеевка. По информации издания, россияне взяли в плен как минимум 10 украинских военных.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что решение пополнять бывшими заключенными ряды ВСУ было абсолютно правильным. Пришедшие в армию из тюрьмы люди показывают положительные результаты на поле боя, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Он рассказал, что бывшие заключенные уже выполняют боевые задания в составе Третьей штурмовой, в частности, участвовали в наступательных действиях на Харьковщине.

