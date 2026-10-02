Наступление развернулось вспять: сколько км потеряла Москва с марта

Российские войска с марта по сентябрь 2026 года потеряли контроль почти над 300 квадратными километрами территории Украины. К такому выводу пришел Институт изучения войны (ISW), проанализировав изменения линии фронта и учитывая результаты украинской операции Vivaldi.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Только в сентябре, по оценке ISW, российские силы захватили 175,54 квадратного километра, но потеряли 256,35 квадратного километра. Таким образом, чистый результат составил минус 80,81 квадратного километра – в среднем российская армия теряла около 2,69 квадратного километра в сутки.

Если учитывать не только подтвержденное занятие территории, но и российские проникновения в районы, где полноценный контроль установить не удалось, картина выглядит еще хуже. В таком случае российские силы получили присутствие примерно на 143,2 квадратного километра, тогда как потеряли 318,38 квадратного километра. Чистый результат — минус 175,18 квадратного километра.

На сентябрьскую статистику существенно повлияла операция Vivaldi. Украина освободила в районе Лимана как минимум 147 квадратных километров, однако значительная часть этой операции проходила еще до того, как ее детали стали публичными в сентябре.

ISW отмечает, что темпы российских территориальных захватов заметно упали еще в марте и с тех пор остаются низкими либо отрицательными. Если исключить влияние украинских успехов в рамках Vivaldi, с марта российские войска потеряли в общей сложности 293,59 квадратного километра.

При этом за тот же период российские подразделения смогли лишь закрепить присутствие примерно на 174,44 квадратного километра, если учитывать и неподтвержденные проникновения.

В ISW предупреждают, что украинская операция показала эффективность сохранения оперативной секретности. Из-за этого точный подсчет ежемесячных изменений фронта может оставаться затруднительным даже после завершения отдельных контрнаступательных действий.

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