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Наступ розвернувся назад: скільки км втратила Москва із березня

З березня російська армія у сумі втратила більше території, ніж захопила

2 жовтня 2026, 08:30
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Кравцев Сергей

Російські війська з березня по вересень 2026 втратили контроль майже над 300 квадратними кілометрами території України. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши зміни лінії фронту та враховуючи результати української операції Vivaldi.

Наступ розвернувся назад: скільки км втратила Москва із березня

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Лише у вересні, за оцінкою ISW, російські сили захопили 175,54 квадратного кілометра, але втратили 256,35 квадратного кілометра. Таким чином, чистий результат становив мінус 80,81 квадратного кілометра – у середньому російська армія втрачала близько 2,69 квадратного кілометра на добу.

Якщо враховувати не лише підтверджене зайняття території, а й російські проникнення в райони, де повноцінний контроль встановити не вдалося, картина виглядає ще гіршою. У такому разі російські сили отримали присутність приблизно на 143,2 квадратних кілометрів, тоді як втратили 318,38 квадратних кілометрів. Чистий результат – мінус 175,18 квадратного кілометра.

На вересневу статистику суттєво вплинула операція Vivaldi. Україна звільнила в районі Лимана щонайменше 147 квадратних кілометрів, проте значна частина цієї операції проходила ще до того, як її деталі стали публічними у вересні.

ISW зазначає, що темпи російських територіальних захоплень помітно впали ще березні і відтоді залишаються низькими чи негативними. Якщо виключити вплив українських успіхів у рамках Vivaldi, з березня російські війська втратили 293,59 квадратного кілометра.

За цей же період російські підрозділи змогли лише закріпити присутність приблизно на 174,44 квадратного кілометра, якщо враховувати і непідтверджені проникнення.

У ISW попереджають, що українська операція показала ефективність збереження оперативної таємності. Через це точний підрахунок щомісячних змін фронту може залишатися скрутним навіть після завершення окремих контрнаступних дій.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-1-2026/
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