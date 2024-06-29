Наступление российской армии тормозится, а планы Кремля приблизиться к Харькову и существенно продвинуться на Донбассе пока выглядят невыполнимыми, заявила обозреватель издания Zeit Оливия Кортас.

Наступление России проваливается. Фото из открытых источников

"С начала мая армия Путина тщетно пытается продвинуть фронт настолько далеко, чтобы иметь возможность обстреливать город Харьков из артиллерии. Взятие стратегически важного города Часов Яр на Донбассе длительное время не удается. Наступление россиян не закончилось, но тормозится. В то же время, Запад расширяет помощь Украине. Однако у каждого, кто наблюдает за публичной дискуссией, создается впечатление, что ситуация для Украины только ухудшается", — подчеркнула Оливия Кортас.

На самом же деле в военном плане положение Украины улучшается, в то время как РФ – ухудшается, отметила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при отрицательном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.