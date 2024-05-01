Наступление оккупантов превратилось в провал: Bild раскрыл подробности

Российское командование решило применить ноу-хау, предприняв наступление на Красногоровку "танками-черепахами". Но в итоге такая попытка прорвать оборону ВСУ и захватить новые позиции завершилась провалом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитика издания "BILD" Юлиан Репке.

Танки-черепахи РФ. Фото из открытых источников

Аналитик рассказывает, что несколько дней назад колонна российской бронетехники вышла из-под Марьинки и двинулась в сторону Красногоровки, где идут бои, для доставки подкрепления. Во главе колонны шел обычный танк, а за ним ехали четыре обшитых металлом "танка-черепахи", в которых находилась пехота.

По данным издания, они проехали около 7 км вдоль железнодорожных путей.

"ВСУ расстреляли колонну из артиллерии и минометов, в том числе кассетными боеприпасами. Лишь один танк вернулся обратно после высадки десанта", — говорится в сообщении издания.

Аналитик сказал, что российские оккупанты в Красногоровке сейчас в сложном положении, так как практически лишены снабжения. При этом ВСУ отметили, что выбили россиян из одного из районов.

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