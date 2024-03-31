Наступление на большой украинский город возле Харькова: может ли Россия в ближайшее время его осуществить

В последнее время российские захватчики постоянно обстреливают украинское приграничье в Сумской области, поэтому многие говорят, что российская армия может планировать наступление на город Сумы. Как утверждает ветеран АТО Евгений Дикий , если даже это и произойдет, то не сейчас.

Может ли Россия совершить наступление на Сумы (фото из открытых источников)

"Что касается наступления на Сумы, то здесь я беру на себя ответственность успокоить и сказать, если это и будет, то точно не сейчас. Вполне возможно, что потенциально это одна из целей следующего наступления после их мобилизации. Но сейчас — им сейчас просто физически не кем туда наступать", — сказал эксперт, отвечая на вопросы "Новинарные" .

Он продолжил, что недавний рейд военных Российского добровольческого корпуса и других "ярко" это показал.

"Что россиянам не то что не кем на Сумы идти — у них настолько плохо с резервами, что тупо нет сил даже выбросить кучку добровольцев из нескольких пограничных сел. Другое дело, что надеяться на "большой освободительный поход на Москву", к сожалению, оснований нет. Дело в том, что наши западные союзники очень жестко запрещают Вооруженным силам Украины переходить границу Российской Федерации", – отметил ветеран.

Поэтому, как отмечает Дикий, мы вынуждены ограничиваться форматом гибридных операций, реализуемых россиянами, воюющими на украинской стороне.

"Ибо им никакой Байден не может запретить вернуться к себе домой. Но ведь их — меньше трех батальонов. Так что то, что можно сделать силой парочки батальонов, они делают, и делают замечательно. Но без массовой поддержки населения и без массового перехода российских частей на их сторону далеко они зайти не могут. А этого пока совершенно не наблюдается", — отметил военный.

Еще одна причина, почему РДК не может продвинуться дальше. Как сообщил эксперт, они работают под украинским "артиллерийским зонтиком".

"Если обратить внимание, как расположены районы, освобожденные в результате этого рейда, то все они расположены в пограничной полосе. Эта ситуация аналогична нашему плацдарму на правом берегу Днепра. С одной стороны, возникла хоть какая-то территория России свободна от Путина. Но, к сожалению , это даже не хоть один районный центр, не говоря уже об областном, если бы они взяли хотя бы Грайворон, подняли флаг РДК над районной администрацией, объявили там создание гражданской администрации свободной от Путина России — это могло бы очень серьезные последствия иметь. К сожалению, даже этого не будет. Просто потому, что у них нет достаточно людей, а мы не можем перейти вслед за ними и оказать прямую поддержку именно там", — подытожил Дикий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия готовится к большому наступлению