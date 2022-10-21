Наступление из Беларуси на Волынь: Арестович предположил, сколько оно продлится и чем закончится



















Если российские оккупанты все же отважатся с территории Беларуси напасть на территорию Украины, в частности, на Волынскую область, бои завершатся всего за 18 дней. Такое предположение сделал советник Офиса президента Алексей Арестович во время беседы с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Он согласился с версией Генштаба о том, что оккупанты, чтобы перерезать поставки западного вооружения в Украину, возможно, пойдут в направлении Волыни. По его мнению, речь идет около 9 тыс. бойцов. Арестович сказал , что кафиры будут иметь 500 убитых солдат в день.

"Будет примерно 500 убитых в день. Ну, 18 дней это все продлится, если что. Все. Ему не страшно, да и нам не страшно – вот, в чем дело. Нам даже весело где-то до какой-нибудь степени. В крайнем случае там любезна до невозможности тероборона уже потирает ручонки и ждет с нетерпением, не говоря уже о кадровых частях", — сказал советник ОП Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Генштабе предупреждают о росте угрозы наступления из Беларуси . В Генштабе заявили, что угроза наступления россиян с территории Белоруссии растет. Но речь идет не об атаке на столицу Украины. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, 20 октября. В Генштабе полагают, что враг стремится перерезать основные логистические артерии страны на западе Украины. Кроме того, Громов сообщил, что Беларусь передала под полный контроль России соответствующие аэродромы и другую военную инфраструктуру своей страны. Сегодня там развертывают авиационные подразделения и другие войска вооруженных сил РФ.

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