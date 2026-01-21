logo

Наступление группами по 6 – 8 бойцов: в ВСУ забили тревогу из-за катастрофы на одном направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступление группами по 6 – 8 бойцов: в ВСУ забили тревогу из-за катастрофы на одном направлении

Представитель ВСУ сообщил, что российские оккупационные силы усиливают активность своих групп.

21 января 2026, 08:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

На Покровском направлении российские оккупанты заметно активизировали попытки продвижения группами по 6–8 бойцов. Об этом в эфире Киев24 рассказал пилот батальона беспилотников "Шершни Довбуша 68 ЕЕБр с позывным Гусь.

Наступление группами по 6 – 8 бойцов: в ВСУ забили тревогу из-за катастрофы на одном направлении

Фото: из открытых источников

По его словам, противник концентрирует силы в тайниках на пути к зоне ответственности батальона.

"В последние дни у врага заметно возросла численность живой силы", — отметил военный.

Он добавил, что российские подразделения подтягивают резервы и даже перемещают своих пилотов ближе к передовым позициям.

"Наши бойцы фиксируют их точки и сразу отрабатывают", — подчеркнул Гусь.

Ситуация в Покровском направлении остается напряженной. 18 января стало известно, что украинские защитники зачистили от окупантов участок протяженностью около 900 метров. Как сообщили в 132 отдельном разведывательном батальоне 7 корпуса ИИ ДШВ, операция проводилась в рамках плановых мероприятий по улучшению тактического положения и снижению активности врага.

На следующий день, 19 января, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил, что российские подразделения активно подтягивают резервы в Покровск и пытаются найти слабые места в обороне украинских войск.

Как уже писали "Комментарии", в диалоге с Дональдом Трампом Украине необходимо четко и убедительно доносить собственную позицию, прежде всего, в вопросе гарантий безопасности, которые должны быть предоставлены США в рамках потенциальных мирных договоренностей. В то же время, России часто удается находить рычаги влияния на американского президента. Это подчеркивает генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.



